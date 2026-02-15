Hindustan Hindi News
महाशिवरात्रि की रात करें लें बस ये 5 काम, प्रसन्न होंगे शिव जी पूरी होंगी मनोकामनाएं

Feb 15, 2026 03:43 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है, जब भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन हुआ था। इस रात शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व है। शिवपुराण में वर्णित है कि इस रात्रि में जो साधक श्रद्धा और भक्ति से कुछ खास कार्य करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि की रात निशीथ काल में भगवान शिव के गण भ्रमण करते हैं और सच्चे भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस रात 5 विशेष कार्य करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इन 5 कामों के बारे में, जिन्हें करने से ना केवल इस जन्म में, बल्कि परलोक में भी उन्नति होती है और अशुभ ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं।

1000 बेलपत्र से शिव पूजन

महाशिवरात्रि की रात सबसे पहले 1000 बेलपत्र लेकर उन पर 'ॐ नमः शिवाय' लिखें। फिर इन बेलपत्रों को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवपुराण में कहा गया है कि 1000 बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। भक्त भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। यह कार्य करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। बेलपत्र शिव जी को सबसे प्रिय है, इसलिए इस रात इसे अर्पित करना विशेष फलदायी है।

महामृत्युंजय मंत्र का जाप

रात्रि जागरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

यह मंत्र अमोघ है और मृत्यु के मुंह से भी व्यक्ति को खींच लाता है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से रोग नाश होता है, परेशानियां दूर होती हैं और दीर्घायु प्राप्त होती है। माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाकर जाप करने से फल और बढ़ जाता है। यह मंत्र शिव जी की विशेष कृपा आकर्षित करता है।

ओम नमः शिवाय का एक लाख जप

पंचाक्षरी मंत्र 'ओम नमः शिवाय' का जाप महाशिवरात्रि की रात में सबसे शुभ है। अगर साधक जागरण करते हुए एक लाख जप पूरा कर लेता है, तो शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र से भक्त शिव से सीधा जुड़ता है और हर मनोकामना पूरी होती है। मृत्यु के बाद ऐसा भक्त यमराज के दर्शन नहीं करता, बल्कि शिवलोक प्राप्त करता है। रात्रि में इस मंत्र का जाप करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

रात्रि जागरण और शिव पुराण पाठ

महाशिवरात्रि प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात है। शिवपुराण के अनुसार, इस रात जागरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भक्त जागरण करते हुए शिव पुराण का पाठ करता है, भजन-कीर्तन करता है और शिव मंत्रों का जाप करता है, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा भक्त पुण्यात्मा बनकर शिवलोक प्राप्त करता है। इस जगत में भी उसका कल्याण होता है। वहीं इस रात सोने वाला व्यक्ति दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। जागरण से शिव की कृपा प्राप्त होती है।

पंचामृत से विशेष अभिषेक

महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर रात्रि में पूजा का सबसे अधिक महत्व है। रुद्राक्ष धारण कर, माथे पर भस्म से त्रिपुंड लगाकर दूध, गंगाजल, गन्ने का रस, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह पंचामृत अभिषेक पूर्व जन्मों के महापापों से भी मुक्ति दिलाता है। अशुभ ग्रह अपना प्रभाव छोड़कर शुभ फलदायी बन जाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अभिषेक करते समय मन में सच्ची श्रद्धा रखें।

महाशिवरात्रि की रात इन 5 कार्यों को करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। रात्रि जागरण, मंत्र जाप और अभिषेक से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस रात की साधना अक्षय फल देती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

