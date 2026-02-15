Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

महाशिवरात्रि की रात करें इन 4 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, भगवान शिव का मिलेगा आशीर्वाद

Feb 15, 2026 09:24 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाशिवरात्रि की रात्रि में मंत्र जप करने से साधक को अचूक फल प्राप्त होता है। इस रात भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-शांति स्थापित होती है।

महाशिवरात्रि की रात करें इन 4 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, भगवान शिव का मिलेगा आशीर्वाद

महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र अवसर है। इस रात शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन महादेव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवपुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में मंत्र जप करने से साधक को अचूक फल प्राप्त होता है। इस रात भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-शांति स्थापित होती है। इस दिन 4 विशेष मंत्रों का जाप करने से शिव जी का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में और इनके जाप का महत्व।

महाशिवरात्रि पर मंत्र जाप का महत्व

महाशिवरात्रि की रात्रि को शिव तांडव की रात्रि कहा जाता है। इस रात में किया गया मंत्र जाप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। शिवपुराण में वर्णन है कि इस रात में जप किया गया मंत्र हजार गुना फलदायी होता है। भक्तों का मानना है कि महाशिवरात्रि की रात में जप करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भविष्य में आने वाली विपदाओं से रक्षा मिलती है। 108 बार जप करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है।

ऊँ साम्ब सदाशिवाय नम:।।

यह मंत्र महाशिवरात्रि के लिए बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस मंत्र से सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह मंत्र भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि की रात इस मंत्र का जाप करने से जीवन में स्थिरता आती है और धन की कमी दूर होती है। इसे रुद्राक्ष की माला से जपने से फल और अधिक बढ़ जाता है।

महामृत्युंजय मंत्र – मृत्यु भय से मुक्ति

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

यह भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। महाशिवरात्रि की रात इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। यह मंत्र स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुराण में कहा गया है कि इस मंत्र का नियमित जाप करने वाले को भगवान शिव स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। रात्रि जागरण के दौरान इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है।

पंचाक्षरी मंत्र - ॐ नमः शिवाय

यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। महाशिवरात्रि की रात इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव से सीधा संबंध स्थापित होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस मंत्र का जाप करने वाला शिव लोक प्राप्त करता है। यह मंत्र मन को शांत करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। इसे रात्रि में जपने से भक्त को तुरंत शांति का अनुभव होता है।

आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए विशेष मंत्र

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्।

भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये।।

कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय।

सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे।।

यह मंत्र स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए विशेष है। महाशिवरात्रि की रात इस मंत्र का जाप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र सोमनाथ और ओंकारेश्वर के रूप में भगवान शिव की स्तुति करता है। इसे 108 बार जपने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है।

महाशिवरात्रि की रात इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला से जप करें और मन में सच्ची श्रद्धा रखें। इस रात की गई साधना अक्षय फल देती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Mahashivratri Mahashivratri Special
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;