महाशिवरात्रि 2026: महादेव से जुड़ी इन 3 चीजों को देखना होगा शुभ, एक को तो घर के मंदिर में रखने से आएगी पॉजिटिविटी
15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है। इस खास मौके पर अगर आपने शिवजी से जुड़ी 3 खास चीजों को देख लिया तो समझ जाइए कि ये शुभ है और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है।
तीन दिन बाद महाशिवरात्रि है। हिंदू धर्म में इस पावन दिन पर की गई पूजा का बड़ा ही महत्व है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कई गई पूजा से जिंदगी में आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर मनचाहे वर को पाने की कामना करती हैं। महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है और माना जाता है कि जिसने भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक कर लिया तो उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजों को देखना काफी शुभ माना जाता है। नीचे जानें इसके बारे में विस्तार से-
1. शिवालय का शिखर: महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं। यहां पर विधि-विधान के साथ पूजा करें। शिवलिंग को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर से जब भी बाहर आएं तो उसका शिखर जरूर देखें। सावन हो या फिर शिवरात्रि या सोमवार का दिन शिव मंदिर के शिखर को देखना हमेशा से ही शुभ माना जाता है। इसे देखते ही आपको अंदर ही अंदर ये महसूस होगा कि शिव से ऊपर कोई भी नहीं है और वो हैं तो आपको कोई भी बुरी एनर्जी नहीं छू सकती है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ ही घर जाएं।
2. शिवलिंग को देखना: शिव मंदिर जाकर नंदी की ओर खड़े होकर शिवलिंग को कुछ देर जरूर देखें। महाशिवरात्रि होने के नाते लगभग हर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ लगने वाली है। ऐसे में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि शिवलिंग को थोड़ी देर देख लें। ऐसा करने से आपमें नंदी की तरह ही भक्ति भाव होगा और आपको एहसास होगा कि भक्ति की जो भावना आपने महसूस की है, उसे कोई भी हिला नहीं पाएगा।
3. डमरू को देखना होता है शुभ: महाशिवरात्रि वाले दिन डमरू का देखना भी शुभ माना जाता है शिवालों में आपको ये आसानी से दिख जाएगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार डमरू से ही इस सृष्टि में आवाज की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ है। आप अपने घर के मंदिर में भी छोटा सा डमरू रख सकते हैं। इसे रोज देखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन इन तीन चीजों को देखना शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि आप इन चीजों को जरूर करें ताकि आप की जिंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहें और शिवजी की कृपा भी आपके और आपके परिवार के ऊपर हो।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
