महाशिवरात्रि 2026: महादेव से जुड़ी इन 3 चीजों को देखना होगा शुभ, एक को तो घर के मंदिर में रखने से आएगी पॉजिटिविटी

महाशिवरात्रि 2026: महादेव से जुड़ी इन 3 चीजों को देखना होगा शुभ, एक को तो घर के मंदिर में रखने से आएगी पॉजिटिविटी

संक्षेप:

15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है। इस खास मौके पर अगर आपने शिवजी से जुड़ी 3 खास चीजों को देख लिया तो समझ जाइए कि ये शुभ है और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है।

Feb 11, 2026 12:58 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
तीन दिन बाद महाशिवरात्रि है। हिंदू धर्म में इस पावन दिन पर की गई पूजा का बड़ा ही महत्व है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कई गई पूजा से जिंदगी में आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर मनचाहे वर को पाने की कामना करती हैं। महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है और माना जाता है कि जिसने भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक कर लिया तो उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजों को देखना काफी शुभ माना जाता है। नीचे जानें इसके बारे में विस्तार से-

1. शिवालय का शिखर: महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं। यहां पर विधि-विधान के साथ पूजा करें। शिवलिंग को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर से जब भी बाहर आएं तो उसका शिखर जरूर देखें। सावन हो या फिर शिवरात्रि या सोमवार का दिन शिव मंदिर के शिखर को देखना हमेशा से ही शुभ माना जाता है। इसे देखते ही आपको अंदर ही अंदर ये महसूस होगा कि शिव से ऊपर कोई भी नहीं है और वो हैं तो आपको कोई भी बुरी एनर्जी नहीं छू सकती है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ ही घर जाएं।

2. शिवलिंग को देखना: शिव मंदिर जाकर नंदी की ओर खड़े होकर शिवलिंग को कुछ देर जरूर देखें। महाशिवरात्रि होने के नाते लगभग हर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ लगने वाली है। ऐसे में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि शिवलिंग को थोड़ी देर देख लें। ऐसा करने से आपमें नंदी की तरह ही भक्ति भाव होगा और आपको एहसास होगा कि भक्ति की जो भावना आपने महसूस की है, उसे कोई भी हिला नहीं पाएगा।

3. डमरू को देखना होता है शुभ: महाशिवरात्रि वाले दिन डमरू का देखना भी शुभ माना जाता है शिवालों में आपको ये आसानी से दिख जाएगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार डमरू से ही इस सृष्टि में आवाज की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ है। आप अपने घर के मंदिर में भी छोटा सा डमरू रख सकते हैं। इसे रोज देखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन इन तीन चीजों को देखना शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि आप इन चीजों को जरूर करें ताकि आप की जिंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहें और शिवजी की कृपा भी आपके और आपके परिवार के ऊपर हो।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

