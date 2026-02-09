Mahashivratri : महाशिवरात्रि पर कुंभ में पंचग्रही योग, किन राशियों के लिए बन रहे हैं अच्छे संयोग, ग्रहों के उत्तम संयोग
महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो कुंभ राशि में कई ग्रहों का जमावड़ा है। कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, अब इसके बाद सबसे पहले बुध इस राशि में आ गए हैं, शुक्र के बाद महाशिवरात्रि तक इस राशि में सूर्य भी आ जाएंगे। इसप्रकार पंचग्रही योग बनेगा। महाशिवरात्रि पर पांच ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे। इसके अलावा मंगल का नक्षत्र गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, एक दिन पहले ही मंगल इस नक्षत्र में आजाएंगे। वहीं महाशिवरात्रि वाले दिन बुध भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 15 फरवरी 2026 को आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये कुछ राशियों के लिए लाभ के योग बनाएगा। इसके अलावा इस दिन त्रिकोण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। वहीं केतु सिंह राशि में हैं और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। ये विशेष योग इस पर्व के महत्व को और अधिक बढ़ा रहे हैं। इन ग्रहों के योग के कारण कुछ राशियां भाग्यशाली साबित होगीं। यहां हम बता रहे हैं, उन राशियों के बारे में
महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति का किन राशियों पर रहेगा प्रभाव
महाशिवरात्रि पर मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए धन की स्थिति मजबूत होगी। मेहनत से आप अपने लिएजगह बना लेंगे।
महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि के लिएग्रहों की स्थिति फेवर में काम करेगी, बिजनेस से लेकर नौकरी में आपके लिए लाभ के योग हैं। आपको मानसिक तनाव से रहात मिलेगी। मन मजबूत रखें और मेहनत से काम लें।
कर्क राशि वालों के लिए भी लाभ के योग हैं, आपको बिजनेस से कोई डील लाभ दिला सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए बिजनेस से मुनाफा मिलने के योग हैं।
सिंह राशि के लोगों के लिए सकारात्मक नतीजे आपको मिलेंगे। आपके लिए लाभ के साथ नौकरी में नएप्रपोजल आ सकते हैं, जो आगे आफको लाभ देंगे।
कब है महाशिवरात्रि औरइस दिन शिवलिंग पूजा का महत्व
इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। इस योग में की गई शिव पूजा से भक्त का कल्याण होता है और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। विवादों का अंत होगा। शिवपुराण में लिखा है कि जो महाशिवरात्रि पर रात को जागकर शिवलिंग पूजा करता है, उसे पूरे सालभर की गई पूजा का फल मिल जाता है। शिवमहापुराण के अनुसार फाल्गुन मास की शिवरात्रि बहुत खास होती है, इस दिन भगवान शिव की उत्पत्ति का दिन बताया गया है।वैसे तो साल भर की शिवरात्रि में पूजा और फल का महत्व है। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत अपने आप में खास है। ऐसा संयोग कई सालों बाद बन रहा है।
