Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mahashivratri mangal budh gochar chand gochar grah ki sthithi which zodiac benefit rashifal in hindi
Mahashivratri : महाशिवरात्रि पर कुंभ में पंचग्रही योग, किन राशियों के लिए बन रहे हैं अच्छे संयोग, ग्रहों के उत्तम संयोग

Mahashivratri : महाशिवरात्रि पर कुंभ में पंचग्रही योग, किन राशियों के लिए बन रहे हैं अच्छे संयोग, ग्रहों के उत्तम संयोग

संक्षेप:

Mahashivratri rashifal in hindi: महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो कुंभ राशि में कई ग्रहों का जमावड़ा है। कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, अब इसके बाद सबसे पहले बुध इस राशि में आ गए हैं, 

Feb 09, 2026 10:30 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो कुंभ राशि में कई ग्रहों का जमावड़ा है। कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, अब इसके बाद सबसे पहले बुध इस राशि में आ गए हैं, शुक्र के बाद महाशिवरात्रि तक इस राशि में सूर्य भी आ जाएंगे। इसप्रकार पंचग्रही योग बनेगा। महाशिवरात्रि पर पांच ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे। इसके अलावा मंगल का नक्षत्र गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, एक दिन पहले ही मंगल इस नक्षत्र में आजाएंगे। वहीं महाशिवरात्रि वाले दिन बुध भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 15 फरवरी 2026 को आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये कुछ राशियों के लिए लाभ के योग बनाएगा। इसके अलावा इस दिन त्रिकोण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। वहीं केतु सिंह राशि में हैं और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। ये विशेष योग इस पर्व के महत्व को और अधिक बढ़ा रहे हैं। इन ग्रहों के योग के कारण कुछ राशियां भाग्यशाली साबित होगीं। यहां हम बता रहे हैं, उन राशियों के बारे में

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति का किन राशियों पर रहेगा प्रभाव

महाशिवरात्रि पर मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए धन की स्थिति मजबूत होगी। मेहनत से आप अपने लिएजगह बना लेंगे।

महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि के लिएग्रहों की स्थिति फेवर में काम करेगी, बिजनेस से लेकर नौकरी में आपके लिए लाभ के योग हैं। आपको मानसिक तनाव से रहात मिलेगी। मन मजबूत रखें और मेहनत से काम लें।

कर्क राशि वालों के लिए भी लाभ के योग हैं, आपको बिजनेस से कोई डील लाभ दिला सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए बिजनेस से मुनाफा मिलने के योग हैं।

सिंह राशि के लोगों के लिए सकारात्मक नतीजे आपको मिलेंगे। आपके लिए लाभ के साथ नौकरी में नएप्रपोजल आ सकते हैं, जो आगे आफको लाभ देंगे।

ये भी पढ़ें:Surya gochar February: सूर्य कुंभ राशि में, राहु-सूर्य की युति भी, किसका चमकेगा
ये भी पढ़ें:Surya grahan 2026 kab : फाल्गुन मास की अमावस्या को लगेगा साल का सूर्य ग्रहण

कब है महाशिवरात्रि औरइस दिन शिवलिंग पूजा का महत्व

इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। इस योग में की गई शिव पूजा से भक्त का कल्याण होता है और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। विवादों का अंत होगा। शिवपुराण में लिखा है कि जो महाशिवरात्रि पर रात को जागकर शिवलिंग पूजा करता है, उसे पूरे सालभर की गई पूजा का फल मिल जाता है। शिवमहापुराण के अनुसार फाल्गुन मास की शिवरात्रि बहुत खास होती है, इस दिन भगवान शिव की उत्पत्ति का दिन बताया गया है।वैसे तो साल भर की शिवरात्रि में पूजा और फल का महत्व है। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत अपने आप में खास है। ऐसा संयोग कई सालों बाद बन रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Mangal gochar Mahashivratri Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने