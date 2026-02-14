महाशिवरात्रि पर 4 ग्रह कुंभ राशि में, बन रहे हैं कई दुर्लभ संयोग, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान
15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के मौके पर एक खास ग्रह-स्थिति बन रही है। इस दिन कुंभ राशि में सूर्य,, बुध, शुक्र और राहु एक साथ होंगे। ज्योतिष की भाषा में इसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। साथ ही सूर्य-शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग बन रहा है। ऐसे संयोग कम ही बनते हैं, इसलिए इस महाशिवरात्रि का महत्व धार्मिक ही नहीं, ज्योतिषीय तौर पर भी खास माना जा रहा है। ज्योतिषा गणनाओं के मुताबिक सूर्य के साथ शुक्र होने से मान-सम्मान, सुख-सुविधा और आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना बनती है। बुध की मौजूदगी सोच-विचार, पढ़ाई और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में मदद दे सकती है। राहु की वजह से कुछ लोगों के जीवन में अचानक बदलाव और तेज घटनाक्रम भी देखने को मिल सकता है।
किन राशियों को होगा ज्यादा फायदा- इस ग्रह-योग का सबसे अच्छा असर कुंभ, मिथुन, कन्या, वृषभ और मकर राशि वालों पर दिख सकता है। कुंभ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। पुराने निवेश या अटके काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय पढ़ाई, परीक्षा, इंटरव्यू और नई नौकरी के लिहाज से फायदेमंद रह सकता है। वृषभ और तुला राशि वालों को शुक्र के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार, रिश्तों में मिठास और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में मजबूती और अचानक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कुछ मामलों में प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने जैसी स्थिति भी बन सकती है।
इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी- जहां कुछ राशियों के लिए यह संयोग शुभ है, वहीं कुछ लोगों को संभलकर चलने की जरूरत रहेगी।सिंह राशि वालों को खासतौर पर सेहत और बोलचाल में संयम रखना चाहिए। सूर्य-राहु की युति के कारण अहंकार, गलतफहमी या जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। धनु और वृश्चिक राशि वालों के लिए अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या काम में रुकावट आ सकती है। ऐसे में बड़े फैसले टालकर चलना और जोखिम से बचना बेहतर रहेगा।
महाशिवरात्रि पर करें ये आसान उपाय- महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। माना जाता है कि चार प्रहर में पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन मन से “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें और किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक फल मिलने की उम्मीद बढ़ती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि