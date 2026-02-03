महाशिवरात्रि पर महादेव को कौन सा फूल चढ़ाएं और कौन सा नहीं, जानिए पूजा के नियम

संक्षेप: महाशिवरात्रि पर फूल चढ़ाने के नियमों का पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख-समृद्धि मिलती है। कुछ फूल महादेव को अतिप्रिय हैं, जबकि कुछ फूल चढ़ाने से पूजा का फल कम होता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महापर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजन का विशेष महत्व है। भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल चढ़ाते हैं। ज्योतिषाचार्य और शास्त्रों के अनुसार, कुछ फूल महादेव को अतिप्रिय हैं, जबकि कुछ फूल चढ़ाने से पूजा का फल कम होता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महाशिवरात्रि पर फूल चढ़ाने के नियमों का पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख-समृद्धि मिलती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर कौन से फूल चढ़ाने चाहिए और कौन से नहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महाशिवरात्रि पर महादेव के प्रिय फूल शिव पूजन में फूलों का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि फूल भगवान शिव की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा को फलदायी बनाते हैं। महाशिवरात्रि पर निम्न फूल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं:

कनेर का फूल - सफेद और लाल कनेर के फूल महादेव को बहुत प्रिय हैं। इन फूलों को चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है। कनेर का फूल शिव पूजन का अभिन्न अंग है।

- सफेद और लाल कनेर के फूल महादेव को बहुत प्रिय हैं। इन फूलों को चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है। कनेर का फूल शिव पूजन का अभिन्न अंग है। आक का फूल - आक का सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से इच्छापूर्ति होती है। आक के फूल चढ़ाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

- आक का सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से इच्छापूर्ति होती है। आक के फूल चढ़ाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। धतूरे का फूल - धतूरा का फूल महादेव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। धतूरे का फूल चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर होते हैं।

- धतूरा का फूल महादेव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। धतूरे का फूल चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर होते हैं। शमी का फूल - शमी के पत्ते बेलपत्र के समान प्रिय हैं। शमी का फूल भी चढ़ाया जा सकता है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर ना चढ़ाएं ये फूल कुछ फूल शिव पूजन में वर्जित हैं। इन फूलों को चढ़ाने से पूजा का फल कम हो सकता है या घर में कलह-क्लेश बढ़ सकता है।

कंटकारी या कांटेदार फूल - धतूरे के अलावा कोई भी कांटेदार फूल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। इससे परिवार में विवाद और अशांति बढ़ती है। कमल का फूल - कमल का फूल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है। शिव पूजन में कमल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कम होता है। यह फूल शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। सूरजमुखी का फूल - सूरजमुखी राजसी फूल है। शिव पूजन सरल और सात्विक होती है, इसलिए सूरजमुखी नहीं चढ़ाएं। इससे पूजा का फल कम हो सकता है। बासी या मुरझाए फूल - पूजा में कभी भी बासी या मुरझाए फूल ना चढ़ाएं। फूल ताजा और सुगंधित होने चाहिए। बासी फूल चढ़ाने से पूजा में दोष लगता है। महाशिवरात्रि पूजा के अन्य नियम महाशिवरात्रि पर पूजा के नियमों का पालन बहुत जरूरी है।

शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें।

'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें।

रात्रि जागरण करें और चारों प्रहर में पूजा करें।

नैवेद्य में फल, मिठाई और सात्विक भोजन चढ़ाएं।

पूजा में लाल या सफेद फूलों का उपयोग करें। महाशिवरात्रि पर फूल चढ़ाने के लाभ महाशिवरात्रि पर सही फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कनेर, आक, धतूरा और शमी के फूल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। इन फूलों से शिव की ऊर्जा आकर्षित होती है और भक्त को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। गलत फूल चढ़ाने से पूजा का फल कम होता है और घर में अशांति आ सकती है। इसलिए पूजा में सावधानी बरतें।

महाशिवरात्रि पर सही फूलों से शिव पूजन करें, तो भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी।