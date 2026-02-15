Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि पर अपनों को भेजें शिव-शक्ति का आशीर्वाद, पढ़ें टॉप 10 विशेज
महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस खास मौके पर अगर आप अपने सगे-संबंधियों और खास दोस्तों को शुभकामना संदेश भेजना चाहते हैं तो आप कुछ चुनिंदा मैसेज यहां देख सकते हैं।
Mahashivratri Wishes In Hindi: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार हर किसी को होता है। शिव भक्तों के लिए तो महाशिवरात्रि किसी त्योहार जैसा ही है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान शिव से मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना करते हैं। तो वहीं तमाम लोग अपनी-अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना में इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस खास मौके पर देशभर के हर शिव मंदिर में श्रद्धालुयों की भीड़ देखने को मिलती है। इसी के साथ इस खास पर दिन पर लोग अपनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और करीबियों को महाशिवरात्रि की शुभकामना भेजने वाले हैं तो नीचे पढ़ें 10 यूनीक मैसेज जो आप अपनों को भेज सकते हैं।
नीचे पढ़ें महाशिवरात्रि 2026 के लिए हिंदी में शुभकामनाएं
1. शिव की जटाओं से जब उतरे शांति के स्वर,
मन की हर हलचल हो जाती है आज अमर।
महाशिवरात्रि लाए जीवन में स्वाद,
हर सांस में बसे शिव, हर पल हो विश्वास।।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
2.रात गहरी है पर अंधेरा नहीं है,
शिव हैं साथ तो कुछ अधूरा नहीं है।
महाशिवरात्रि की ये पावन घड़ी,
बदल दे किस्मत की हर कड़ी।।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
3.भस्म में लिपटा है जिनका शरीर,
हर गम मिटा बना दें तकदीर।
महाशिवरात्रि कहे धीरे से आज,
हार मत मान, शिव हमेशा हैं तेरे साथ।।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
4. ना मांग सोना, ना मांग ताज,
बस शिव से मांग सच्चा साहस आज।
महाशिवरात्रि कहे बस यही बात,
खुद से मिलने की ये है रात।।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
5. डमरू की आवाज से रुक जाए डर,
त्रिनेत्र खुले तो मिट जाए दुनिया का भ्रम।
महाशिवरात्रि आपको दे ऐसी दृष्टि,
जहां दुख भी बन जाए आपकी शक्ति।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
6. चांद माथे पर, मौन में शक्ति,
शिव की शांति सबसे बड़ी भक्ति।
महाशिवरात्रि लाए ये एहसास,
तू अकेला नहीं क्योंकि शिव हैं पास।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
7. हर टूटे सपने को जोड़ दें शिव,
हर बिखरे मन को मोड़ दें शिव।
महाशिवरात्रि का यही वरदान,
अब हर समस्या का हो निदान।।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
8. ना है पूजा की चिंता, ना है विधि का भार,
बस सच्चा मन और शिव से है हमें बेइंतहा प्यार।
महाशिवरात्रि कहे हमसे इस बार,
सरल दिल ही इस दुनिया का है सबसे बड़ा आधार।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
9. शिव की रात है, जागे हुए मन की,
खामोशी भी आज प्रार्थना है बनती।
महाशिवरात्रि पर शिव दें ये वरदान,
तू खुद में पाए अपना भगवान।।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
10. शिव की भक्ति कोई शोर नहीं,
ये भीतर की सबसे है गहरी कहानी।
महाशिवरात्रि दे ये प्रकाश हमें,
शांति से ही शोर है थमे।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें