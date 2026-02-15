Hindustan Hindi News
Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि पर अपनों को भेजें शिव-शक्ति का आशीर्वाद, पढ़ें टॉप 10 विशेज

Feb 15, 2026 08:52 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस खास मौके पर अगर आप अपने सगे-संबंधियों और खास दोस्तों को शुभकामना संदेश भेजना  चाहते हैं तो आप कुछ चुनिंदा मैसेज यहां देख सकते हैं।

Mahashivratri Wishes In Hindi: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार हर किसी को होता है। शिव भक्तों के लिए तो महाशिवरात्रि किसी त्योहार जैसा ही है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान शिव से मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना करते हैं। तो वहीं तमाम लोग अपनी-अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना में इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस खास मौके पर देशभर के हर शिव मंदिर में श्रद्धालुयों की भीड़ देखने को मिलती है। इसी के साथ इस खास पर दिन पर लोग अपनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और करीबियों को महाशिवरात्रि की शुभकामना भेजने वाले हैं तो नीचे पढ़ें 10 यूनीक मैसेज जो आप अपनों को भेज सकते हैं।

नीचे पढ़ें महाशिवरात्रि 2026 के लिए हिंदी में शुभकामनाएं

1. शिव की जटाओं से जब उतरे शांति के स्वर,

मन की हर हलचल हो जाती है आज अमर।

महाशिवरात्रि लाए जीवन में स्वाद,

हर सांस में बसे शिव, हर पल हो विश्वास।।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

2.रात गहरी है पर अंधेरा नहीं है,

शिव हैं साथ तो कुछ अधूरा नहीं है।

महाशिवरात्रि की ये पावन घड़ी,

बदल दे किस्मत की हर कड़ी।।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

3.भस्म में लिपटा है जिनका शरीर,

हर गम मिटा बना दें तकदीर।

महाशिवरात्रि कहे धीरे से आज,

हार मत मान, शिव हमेशा हैं तेरे साथ।।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

4. ना मांग सोना, ना मांग ताज,

बस शिव से मांग सच्चा साहस आज।

महाशिवरात्रि कहे बस यही बात,

खुद से मिलने की ये है रात।।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

5. डमरू की आवाज से रुक जाए डर,

त्रिनेत्र खुले तो मिट जाए दुनिया का भ्रम।

महाशिवरात्रि आपको दे ऐसी दृष्टि,

जहां दुख भी बन जाए आपकी शक्ति।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

6. चांद माथे पर, मौन में शक्ति,

शिव की शांति सबसे बड़ी भक्ति।

महाशिवरात्रि लाए ये एहसास,

तू अकेला नहीं क्योंकि शिव हैं पास।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

7. हर टूटे सपने को जोड़ दें शिव,

हर बिखरे मन को मोड़ दें शिव।

महाशिवरात्रि का यही वरदान,

अब हर समस्या का हो निदान।।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

8. ना है पूजा की चिंता, ना है विधि का भार,

बस सच्चा मन और शिव से है हमें बेइंतहा प्यार।

महाशिवरात्रि कहे हमसे इस बार,

सरल दिल ही इस दुनिया का है सबसे बड़ा आधार।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

9. शिव की रात है, जागे हुए मन की,

खामोशी भी आज प्रार्थना है बनती।

महाशिवरात्रि पर शिव दें ये वरदान,

तू खुद में पाए अपना भगवान।।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

10. शिव की भक्ति कोई शोर नहीं,

ये भीतर की सबसे है गहरी कहानी।

महाशिवरात्रि दे ये प्रकाश हमें,

शांति से ही शोर है थमे।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।

