Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि पर भेजें ये टू-लाइनर्स वाले SMS, शिव भक्तों के चेहरे पर आ जाएगी स्माइल

Feb 14, 2026 07:00 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Mahashivratri 2026 Wishes In Hindi: महाशिवरात्रि के खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजने की सोच रहे हैं? यहां पर आपको ऐसे टू-लाइनर्स मिलेंगे जो आप अपनों को भेज भी सकते हैं और स्टेटस पर लगा भी सकते हैं।

Mahashivratri 2026 2-Liner Wishes: साल 2026 की महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह को उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिवभक्त बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। देश के हर शिवमंदिर में इस दिन श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ लगती है। इस खास मौके पर कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। हर एक शिवभक्त के लिए महाशिवरात्रि एक उत्सव जैसा ही होता है। बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दौरान चार प्रहर की पूजा की जाती है, जिसमें शिवलिंग पर अलग-अलग तरह से अभिषेक किया जाता है। काशी से लेकर उज्जैन तक महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है और भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर लोग अपनों को खास संदेश भेजकर बधाई देते हैं। अगर आप भी अपने खास सगे-संबंधियों और करीबी दोस्तों को महाशिवरात्रि की बधाई खास अंदाज में देना चाहते हैं तो नीचे डालें एक नजर...

नीचे देखें महाशिवरात्रि 2026 के लिए टू-लाइनर्स विशेज

1. महाशिवरात्रि की पावन रात, शिव कृपा से रोशन होगी अब हर बात।

भोलेनाथ रखें हर पल साथ, उनके आशीर्वाद से मिट जाए जीवन के सारे संताप।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

2. शिव की भक्ति में डूब जाए आपका मन,

महाशिवरात्रि लाए सुख, शांति और चैनों-अमन।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

3. महाशिवरात्रि की रात आज आई है खास,

भोलेनाथ अब कर दें आपके हर दुख का नाश।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

4. जब शिव हों साथ तो अब दुनिया से आपको कैसा है डर,

महाशिवरात्रि पर शिव खुशियों से दें आपकी झोली भर।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

5. शिव की ज्योति से उजले हों आपके विचार,

महाशिवरात्रि में शिव करे आपके जीवन का उद्धार।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

6. भोलेनाथ की कृपा बरसे अपार,

महाशिवरात्रि दे खुशियों की बहार।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

7. शिव के नाम में है सुकून और शांति,

महाशिवरात्रि इस बार लाए जीवन में क्रांति।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

8. आपकी हर सांस में बसे शिव का नाम,

महाशिवरात्रि में पूरे हो जाएं आपके सारे काम।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

9. शिव की भक्ति, विश्वास और अनंत प्रेम,

महाशिवरात्रि दें आपकी जिंदगी को नया फ्रेम।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

10. महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी जल्दी आए,

इस बार भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी कर जाए।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
