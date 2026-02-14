Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि पर भेजें ये टू-लाइनर्स वाले SMS, शिव भक्तों के चेहरे पर आ जाएगी स्माइल
Mahashivratri 2026 Wishes In Hindi: महाशिवरात्रि के खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजने की सोच रहे हैं? यहां पर आपको ऐसे टू-लाइनर्स मिलेंगे जो आप अपनों को भेज भी सकते हैं और स्टेटस पर लगा भी सकते हैं।
Mahashivratri 2026 2-Liner Wishes: साल 2026 की महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह को उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिवभक्त बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। देश के हर शिवमंदिर में इस दिन श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ लगती है। इस खास मौके पर कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। हर एक शिवभक्त के लिए महाशिवरात्रि एक उत्सव जैसा ही होता है। बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दौरान चार प्रहर की पूजा की जाती है, जिसमें शिवलिंग पर अलग-अलग तरह से अभिषेक किया जाता है। काशी से लेकर उज्जैन तक महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है और भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर लोग अपनों को खास संदेश भेजकर बधाई देते हैं। अगर आप भी अपने खास सगे-संबंधियों और करीबी दोस्तों को महाशिवरात्रि की बधाई खास अंदाज में देना चाहते हैं तो नीचे डालें एक नजर...
नीचे देखें महाशिवरात्रि 2026 के लिए टू-लाइनर्स विशेज
1. महाशिवरात्रि की पावन रात, शिव कृपा से रोशन होगी अब हर बात।
भोलेनाथ रखें हर पल साथ, उनके आशीर्वाद से मिट जाए जीवन के सारे संताप।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
2. शिव की भक्ति में डूब जाए आपका मन,
महाशिवरात्रि लाए सुख, शांति और चैनों-अमन।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
3. महाशिवरात्रि की रात आज आई है खास,
भोलेनाथ अब कर दें आपके हर दुख का नाश।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।
4. जब शिव हों साथ तो अब दुनिया से आपको कैसा है डर,
महाशिवरात्रि पर शिव खुशियों से दें आपकी झोली भर।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
5. शिव की ज्योति से उजले हों आपके विचार,
महाशिवरात्रि में शिव करे आपके जीवन का उद्धार।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
6. भोलेनाथ की कृपा बरसे अपार,
महाशिवरात्रि दे खुशियों की बहार।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
7. शिव के नाम में है सुकून और शांति,
महाशिवरात्रि इस बार लाए जीवन में क्रांति।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
8. आपकी हर सांस में बसे शिव का नाम,
महाशिवरात्रि में पूरे हो जाएं आपके सारे काम।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
9. शिव की भक्ति, विश्वास और अनंत प्रेम,
महाशिवरात्रि दें आपकी जिंदगी को नया फ्रेम।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
10. महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी जल्दी आए,
इस बार भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी कर जाए।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं।
