Happy Mahashivratri Wishes: अपनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश, कोट्स, ऐसे कहें- हैप्पी महाशिवरात्रि

Feb 15, 2026 10:00 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देश और दुनिया में भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करते हैं और हर तरफ “ॐ नमः शिवाय” का जाप सुनाई देता है।

Happy Mahashivratri Wishes: अपनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश, कोट्स, ऐसे कहें- हैप्पी महाशिवरात्रि

आज, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देश और दुनिया में भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करते हैं और हर तरफ “ॐ नमः शिवाय” का जाप सुनाई देता है। कोई मंदिर जाकर पूजा करता है तो कोई घर पर ही सिंपल तरीके से शिवजी का ध्यान करता है। इस पावन दिन पर अपनों को शुभकामनाएं भेजना भी परंपरा का अहम हिस्सा है। इसी भावना के साथ हम आपके लिए महाशिवरात्रि 2026 के खास संदेश, कोट्स, विशेज और ग्रीटिंग्स लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं / Happy MahaShivratri Wishes-

आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन,

शिव के चरणों में शीश झुकाने दो,

भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो!

महा शिवरात्रि की हार्दिक बधाई

जगह-जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं,

हैं वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं!

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस शिव जी के चरण में,

बने उस शिव जी के चरणों की धूल,

आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है,

दिल की धड़कनों को सुरूर मिलता है,

जो भी आता भोले के द्वार,

कुछ न कुछ जरूर मिलता है।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

काल भी तुम और महाकाल भी तुम,

लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम,

शिव भी तुम और सत्यम भी तुम।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

शिव की भक्ति से नूर मिलता है,

सबके दिलों को सुकून मिलता है,

जो भी लेता है दिल से भोले का नाम,

उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

भोले आएं आपके द्वार,

संग लेकर सारा परिवार,

करें आप पर खुशियों की बौछार,

आ जाए आपके जीवन में बहार।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

शिव की बनी रहे आप पर छाया,

पलट दे जो आपकी किस्मत की काया,

मिले आपको वो सब इस अपनी जिंदगी में,

जो कभी किसी ने भी न पाया।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं


आज जमा लो भांग का रंग,

आपकी जिंदगी बीते खुशियों के संग,

भगवान भोले की कृपा बरसे आप पर,

जीवन में भर जाए नई उमंग।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

बाबा की तारीफ करें कैसे,

मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं,

सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना,

मेरे महाकाल जैसा कोई और नहीं।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

