Mahashivratri 2026 Upaay: महाशिवरात्रि आज, सुख-समृद्धि के लिए करें ये खास उपाय

महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देशभर में बेहद पारंपरिक तरीके और धूमधाम से मनाया जाता है। आज यानी 15 फरवरी 2026 यह पावन पर्व मनाया जाएगा। आज शिवालय शिव भक्तों से भरे रहेंग। पूरे दिन भक्त शिव की पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। ईशान संहिता के मुताबिक भगवान शिव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि वाले दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रगट हुए थे। अन्य मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। ऐसे में इस दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन किए गए कुछ उपाय से सुख-समृद्धि और सौभाग्य में आती है और ग्रह दोषों का भी नाश होता है।

जल और बेलपत्र अर्पित करें

भगवान शिव बेहद दयालु हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उन्हें सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव के साथ एक लोटा जल के साथ बेलपत्र अर्पित कर दें। शिव जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय माना गया है। क्योंकि शिव जी को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। इसे चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

बेलपत्र से जुड़ा उपाय

महाशिवरात्रि के दिन अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, तो शिवजी का पूरे विधि-विधान से पूजा करें और इस दिन व्रत रखें। साथ ही इस दिन आप 108 बार या 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या ॐ नमः शिवाय मंत्र पढ़ें। 108 बेलपत्र में पीले चंदन से ॐ नमः शिवाय लिखकर एक एक कर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे उपाय से भी महादेव प्रसन्न होते हैं।

इन चीजों से करें अभिषेक

महाशिवरात्रि के दिन भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, मधु, शहद, घी और शक्कर से महादेव का जलाभिषेक करें। आखिरी में गंगाजल से जलभिषेक करें। इन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देते हैं।

शमी की पत्तियों से जुड़े उपाय

अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर शमी की पत्तियों से जुड़ा उपाय कर सकते हैं। पुराणों में इस पत्तियों का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि शमी के पौधे को नकारात्मक शक्तियों को नाश करने वाला माना गया है। साथ ही यह साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आप शिव मंदिर जाकर जल, दूध और गंगाजल से अभिषके करें और फिर 5 या 7 शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करें। पूजा खत्म करके, एक शमी का पत्ता घर लाएं और इसे जहां धन रखते हैं, वहां रख दें। मान्यता है कि इस उपाय से धन की स्थिति मजबूत होती है।

5 प्रकार के फल चढ़ाएं

अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को 5 तरह के फल धतूरा, बेल फल, बेर, सेब और केला चढ़ा सकते हैं। इससे धन, विद्या और कारोबार में खूब तरक्की होती है। वहीं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में पंचामृत से अभिषेक करें। इससे धीरे-धीरे स्वास्थ्य अच्छा होगा।

ग्रह दोष दूर के लिए उपाय

अगर आप अनिष्ट ग्रह दशाओं के कारण कष्ट में हैं, तो आप केवल महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पर नाग-नागिन का चढ़ा दें। इस उपाय से भगवान शिव की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

लौंग और कपूर का दीपक जलाएं

महाशिवरात्रि के दिन दीपक लें और उसमें कपूर और लौंग रखकर जला दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

महाशिवरात्रि के दिन चार प्रहर पूजा का विधान होता है। यदि साधक चार बार पूजन न भी कर सके तो प्रथम प्रहर में एक बार तो पूजन अवश्य ही करे। महाशिवरात्रि की रात्रि महा सिद्धिदायिनी होती है। इस समय में किए गए दान पुण्य, शिवलिंग की पूजा, स्थापना का विशेष फल प्राप्त होता है।

क्या करें दान

महाशिवरात्रि पर सफेद वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ होता है। आप चावल या सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा काले तिल का दान कर सकते हैं। चावल का दान करने से घर में अन्न-धन बढ़ता है। इसके अलावा आप घी और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इससे भाग्योदय होता है। इस दिन पर सुहागिन महिलाओं को शृंगार सामग्री का दान करना पुण्यदायी होता है।