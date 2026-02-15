Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Mahashivratri 2026 Wishes: वाट्सएप फैमिली ग्रुप भेजें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, पढ़ें 12 यूनीक मैसेज

Feb 15, 2026 06:49 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इस खास मौके पर अपनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं खास अंदाज में भेजें। नीचे पढ़ें इससे जुड़े टॉप 12 मैसेज-

Mahashivratri 2026 Wishes: वाट्सएप फैमिली ग्रुप भेजें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, पढ़ें 12 यूनीक मैसेज

Mahashivratri 2026 Wishes for Whatsapp: महाशिवरात्रि इस रविवार यानी 15 फरवरी को मनाई जा रही है। इस खास मौके पर लोग भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के महामिलन को ही महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना काफी फलदायी माना जाता है। इस दौरान देशभर के सभी शिव मंदिरों और शिवालयों की रौनक देखते ही बनती है।

1. भोलेनाथ की कृपा से आपका हर दिन मंगलमय हो।

महाशिवरात्रि पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

2. शिव की शक्ति, शिव का प्यार,

आपके जीवन में लाए खुशियों की ढेर सारी बहार।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

3. भोले बाबा का आशीर्वाद,

आपके जीवन से हर दुख दूर करे।

और खुशियों से घर को पूरा भर दे।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

4. त्रिशूल की शक्ति, डमरू की धुन,

भोलेनाथ का नाम से ही मिलता है सुकून।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बधाई।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

5. इस महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव आपका थाम लें हाथ,

इसी के साथ हो जाए सारी मुश्किल आसान।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

6. जहां शिव हैं वहां शांति है,

जहां शिव हैं वहां शक्ति है।

इस बार बन जाए आपके सारे काम,

भगवान शिव दें ऐसा वरदान

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

7. भोले की भक्ति में जो डूब गया,

समझो उसका जीवन संवर गया।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026: कुंवारी कन्याएं ऐसे करें महाशिवरात्रि की पूजा, जानें सही नियम
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पूजा सामग्री लिस्ट: बेलपत्र-धतूरा के अलावा पूजा में लगेंगी ये चीजें
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026: नोट कर लें चार प्रहर की पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त,

8. शिव का नाम लो,

उनका दामन थाम लो।

शिव की वजह से पूरे होंगे सारे जज्बात,

इस महाशिवरात्रि बन जाए आपकी बात।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

9. नीलकंठ का मिले आशीर्वाद,

आपको मिले साहस और विश्वास।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

10. शिव की ज्योति से तुम्हें नूर मिले,

दिल को अब सुकून मिले।

महाशिवरात्रि पर यही दुआ है हमारी,

पूरी हो जाए तमन्ना तुम्हारी।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

11. शिव और शक्ति का मिलन,

सिखाता है सच्चा प्रेम और विश्वास।

इस शिवरात्रि पूरी हो आपकी हर इच्छा,

शिव की कृपा से सब हो आपके पास।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

12. इस महाशिवरात्रि हर चिंता शिव को सौंप दीजिए,

मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और सही वक्त का इंतजार करिए।

आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Mahashivratri Astrology
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;