Mahashivratri 2026 Wishes: वाट्सएप फैमिली ग्रुप भेजें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, पढ़ें 12 यूनीक मैसेज
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इस खास मौके पर अपनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं खास अंदाज में भेजें। नीचे पढ़ें इससे जुड़े टॉप 12 मैसेज-
Mahashivratri 2026 Wishes for Whatsapp: महाशिवरात्रि इस रविवार यानी 15 फरवरी को मनाई जा रही है। इस खास मौके पर लोग भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के महामिलन को ही महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना काफी फलदायी माना जाता है। इस दौरान देशभर के सभी शिव मंदिरों और शिवालयों की रौनक देखते ही बनती है।
1. भोलेनाथ की कृपा से आपका हर दिन मंगलमय हो।
महाशिवरात्रि पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
2. शिव की शक्ति, शिव का प्यार,
आपके जीवन में लाए खुशियों की ढेर सारी बहार।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
3. भोले बाबा का आशीर्वाद,
आपके जीवन से हर दुख दूर करे।
और खुशियों से घर को पूरा भर दे।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
4. त्रिशूल की शक्ति, डमरू की धुन,
भोलेनाथ का नाम से ही मिलता है सुकून।
आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बधाई।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
5. इस महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव आपका थाम लें हाथ,
इसी के साथ हो जाए सारी मुश्किल आसान।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
6. जहां शिव हैं वहां शांति है,
जहां शिव हैं वहां शक्ति है।
इस बार बन जाए आपके सारे काम,
भगवान शिव दें ऐसा वरदान
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
7. भोले की भक्ति में जो डूब गया,
समझो उसका जीवन संवर गया।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
8. शिव का नाम लो,
उनका दामन थाम लो।
शिव की वजह से पूरे होंगे सारे जज्बात,
इस महाशिवरात्रि बन जाए आपकी बात।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
9. नीलकंठ का मिले आशीर्वाद,
आपको मिले साहस और विश्वास।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
10. शिव की ज्योति से तुम्हें नूर मिले,
दिल को अब सुकून मिले।
महाशिवरात्रि पर यही दुआ है हमारी,
पूरी हो जाए तमन्ना तुम्हारी।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
11. शिव और शक्ति का मिलन,
सिखाता है सच्चा प्रेम और विश्वास।
इस शिवरात्रि पूरी हो आपकी हर इच्छा,
शिव की कृपा से सब हो आपके पास।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
12. इस महाशिवरात्रि हर चिंता शिव को सौंप दीजिए,
मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और सही वक्त का इंतजार करिए।
आपके और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।
