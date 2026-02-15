Hindustan Hindi News
Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजने के लिए पढ़ें ये टॉप 10 मैसेज, आठवीं वाली है खास

Feb 15, 2026 07:03 am IST
हिंदू धर्म में सबसे खास पर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। इस खास मौके पर अपनों को भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मैसेज के जरिए भेजें। नीचे पढ़ें महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं वाले खास मैसेज-

Mahashivratri 2026 WIshes for Whatsapp: इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को सेलिब्रेट की जा रही है। भगवान शिव और शक्ति का मिलन ही महाशिवरात्रि का पर्व है। इस खास दिन पर चार प्रहर की पूजा की जाती है और मंदिरों और शिवालयों को भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद मांगते हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर को पाने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। वहीं लोग इस खास दिन पर अपनों को बधाई संदेश भी भेजते हैं। आप भी अपनों को ऐसे संदेश भेज सकते हैं। नीचे पढ़ें महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं वाले मैसेज-

1. भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे,

हर चिंता आज शिव में समा जाए।

मन को मिले सुकून और शक्ति,

महाशिवरात्रि जीवन में रोशनी लाए।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. शिव नाम से हो दिन की शुरुआत,

हर पल मिले सच्ची राहत।

भक्ति में मिले नई ऊर्जा,

शिवरात्रि पर हो खुशियों की आहट।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. जहां शिव हैं, वहां डर नहीं,

जहां भक्ति है, वहां कमी नहीं।

महादेव करें आपकी रक्षा,

जिंदगी में रहे कोई गमी नहीं।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. त्रिशूल की छाया साथ रहे,

डमरू की धुन मन में बसे।

भोले की कृपा बरसती रहे,

हर सपना सच होकर हंसे।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. शिव की भक्ति दिल में रहे,

सच्चाई हर राह में रहे।

महाशिवरात्रि पर यही है दुआ,

हर खुशी आपकी झोली में रहे।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. नीलकंठ का आशीर्वाद मिले,

जीवन में नई शुरुआत मिले।

हर मुश्किल आसान हो जाए,

महाशिवरात्रि पर आपको खुशियों की बरसात मिले।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. मन हो शांत, विचार हो साफ,

शिव नाम करे सबके पाप माफ।

महाशिवरात्रि पर बस यही है कामना,

जिंदगी बने सुंदर और लाजवाब।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. हर हर महादेव की गूंज रहे,

घर में सुख-समृद्धि बनी रहे।

शिवरात्रि की पावन बेला में,

हर कोई अपनी बात कहे।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. भोले की कृपा जब साथ हो,

हर मुश्किल भी आसान हो।

महाशिवरात्रि पर मिले वो सब,

जिसकी दिल को पहचान हो।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. शिव शंकर रखें आपका मान,

बढ़े जीवन में सदा सम्मान।

भक्ति से भरा रहे आपका हर पल,

खुशियों से सजे आपका खूबसूरत जहान।

आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

