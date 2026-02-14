Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और कौन सा मंत्र पढ़ें? जानिए सही तरीका
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने के साथ ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है और शिवलिंग पर लोग जल, दूध, भांग, धतूरा, बेर, ठंडाई समेत कई चीजें चढ़ाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है।
महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस साल यह पर्व आज यानी 15 फरवरी को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। अन्य मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान शिव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि वाले दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रगट हुए थे। ऐसे में इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने के साथ ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है और शिवलिंग पर लोग जल, दूध, भांग, धतूरा, बेर, ठंडाई समेत कई चीजें चढ़ाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को काफी प्रिय। लेकिन लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। चलिए जानते हैं कि बेलपत्र किस तरीके से चढ़ाना चाहिए?
क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र?
भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिजब समुद्र मंथन हुआ, तब विष (कालकूट) निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया। विष के प्रभाव से शिवजी का शरीर जलने लगा। तब देवताओं और ऋषियों ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया, जिससे उनकी जलन शांत हुई। तभी से शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हो गए। वहीं, दूसरी कथा के मुताबिक माता पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और बेलपत्र अर्पित किए। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तब से यह मान्यता बन गई कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
कितने पत्ते चढ़ाने चाहिए
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेल के वृक्ष का संबंध गुरु (बृहस्पति) ग्रह से माना जाता है। साथ ही बेलपत्र की तीन पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश (त्रिदेव) क प्रतीक मानी जाती हैं। ये तीन गुणों, सत्त्व, रज और तमका भी प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में बेलपत्र चढ़ाने से साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। ऐसे में मान्यतानुसार शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इससे ज्यादा बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन, कम से कम तीन बेलपत्र तो हमें जरूर शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आप केवल 1 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, जिसमें 3 पत्तियां जुड़ी हो।
चढ़ाने की विधि
- शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले इसे साफ पानी से धो लें।
- इसके बाद चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराएं।
- इस दौरान ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं- “बिल्वपत्रस्य दर्शनं, स्पर्शनं पापनाशनम्। अघोर पाप संहारं, बिल्वपत्रं शिवार्पणम्॥”
- बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि जो पत्ती का ऊपरी हिस्सा है जिसमें एक पॉइंट बनता है वह कभी भी टूटा हुआ ना हो।
- इसके अलावा बेलपत्र कहीं से फटा ना हो और उस पर ज्यादा धारियां ना हों।
- आप चंदन से बेलपत्र पर टीका लगा सकते हैं या फिर ॐ लिख सकते हैं।
बेल पत्र चढ़ाने के लाभ
- शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से पापों का नाश होता है।
- जो बेल वृक्ष के नीचे शिव लिंग की पूजा करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है।
- बेलपत्र अर्पित करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है।
- आर्थिक उन्नति होती है।
- जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
