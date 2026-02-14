Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए ये मुहूर्त रहेंगे शुभ, नोट कर लें संपूर्ण पूजा विधि, जानें कब करेंगे व्रत का पारण

Feb 14, 2026 02:16 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और शिव-पार्वती का दिव्य मिलन भी इसी तिथि से जुड़ा माना जाता है।

महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए ये मुहूर्त रहेंगे शुभ, नोट कर लें संपूर्ण पूजा विधि, जानें कब करेंगे व्रत का पारण

महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और शिव-पार्वती का दिव्य मिलन भी इसी तिथि से जुड़ा माना जाता है। इसलिए भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और रातभर जागकर महादेव की आराधना करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026, रविवार को रखा जाएगा। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। लोग शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। कई श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखकर रात में चार प्रहर में पूजा करते हैं।

महाशिवरात्रि 2026 की तिथि- पंचांग के अनुसार, इस बार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी की शाम 5 बजकर 04 मिनट से होगी और तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगा। इसी अवधि में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाएगा।

चार प्रहर में पूजा का शुभ समय

शिवरात्रि की रात प्रहर के अनुसार पूजा करने की परंपरा है। इस साल चारों प्रहर का समय इस प्रकार रहेगा-

पहला प्रहर: 15 फरवरी शाम 6:37 बजे से

दूसरा प्रहर: रात 9:45 बजे से

तीसरा प्रहर: रात 12:53 बजे से

चौथा प्रहर: 16 फरवरी सुबह करीब 3:47 बजे से

इन समयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक, मंत्र जाप और रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है।

निशीथ काल का विशेष महत्व- महाशिवरात्रि पर निशीथ काल को पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस साल निशीथ काल 16 फरवरी की रात 12:09 बजे से 1:01 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय सच्चे मन से की गई पूजा से शिव कृपा जल्दी प्राप्त होती है।

व्रत का पारण कब करें- जो लोग पूरा व्रत रखते हैं, वे अगले दिन पारण करते हैं। इस बार पारण का समय 16 फरवरी सुबह 6:59 बजे से दोपहर 3:24 बजे तक रहेगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोल सकते हैं।

महाशिवरात्रि की पूजा विधि

महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। घर या मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफेद पुष्प अर्पित करें। धूप-दीप जलाकर शिव मंत्रों का जाप करें। अगर संभव हो तो रात में रुद्राभिषेक कराना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, वे घर पर भी पूजा कर सकते हैं। घर में बहुत बड़ा शिवलिंग रखने की सलाह नहीं दी जाती। मिट्टी, पत्थर, पीतल या चांदी का शिवलिंग शुभ माना जाता है। शिवलिंग के साथ गणेश जी, माता पार्वती और नंदी की छोटी प्रतिमा रखकर पूजा करना अच्छा माना जाता है।

कौन सा मंत्र करें जप

महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जप बेहद फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से भय और नकारात्मकता दूर होती है और मन को शांति मिलती है।

ये भी पढ़ें:17 फरवरी को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, दिखेगा ‘रिंग ऑफ फायर’

क्या करें- क्या न करें

महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग तामसिक भोजन से बचें। शराब, मांसाहार और गलत आदतों से दूरी बनाकर रखें। पूजा के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखें और मन में बुरे विचार न लाएं।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर ऐसे करें शिव पूजा, जानें शुभ समय, रुद्राभिषेक मुहूर्त, व्रत नियम
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश, ऐसे कहें- हैप्पी महाशिवरात्रि

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Mahashivratri
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;