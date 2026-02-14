महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 10 चीजें, करें ये खास उपाय, भूलकर भी न चढ़ाएं ये 2 चीजें
महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। 15 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर भक्त दिनभर व्रत रखते हैं और शिवलिंग का विधि-विधान से अभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन की परेशानियां हल्की होती हैं और मन को शांति मिलती है।
शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 10 शुभ चीजें-
जल या गंगा जल- साधारण जल या गंगा जल से अभिषेक करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता कम होती है।
दूध- दूध चंद्र तत्व से जुड़ा माना जाता है, जो शिव को प्रिय है। दूध से अभिषेक करने से मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य से जुड़े लाभ की मान्यता है।
दही- दही से अभिषेक करने को मन की चंचलता कम करने वाला माना जाता है। यह जीवन में स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है।
घी- घी से अभिषेक करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ने की मान्यता है।
शहद- शहद मिठास और मधुरता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से रिश्तों में मधुरता आने की बात कही जाती है।
शक्कर या मिश्री- शक्कर से अभिषेक करने को जीवन की कड़वाहट कम करने वाला उपाय माना जाता है।
बेलपत्र (तीन पत्तियों वाला)- बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। साफ, हरा और बिना कटा हुआ बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है।
भस्म (विभूति)- भस्म वैराग्य और सादगी का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से अहंकार कम होने की मान्यता है।
सफेद फूल- सफेद आक, सफेद कनेर जैसे फूल शिव को प्रिय माने जाते हैं।
धतूरा- धतूरा शिव पूजा में विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इससे तामसिक दोष शांत होते हैं।
इन 10 चीजों से आप पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है।
महाशिवरात्रि पर करें ये खास उपाय
सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें।
शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध या पंचामृत से अभिषेक करें।
“ॐ नमः शिवाय” या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
पूजा के बाद गरीबों को अन्न या दूध का दान करें।
पूरे दिन संयम रखें और मन में गलत विचार न आने दें।
भूलकर भी न चढ़ाएं ये 2 चीजें
1) तुलसी के पत्ते- शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती।
2) केतकी का फूल- केतकी का फूल शिव पूजा में निषिद्ध माना गया है। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि शिवजी ने इसे अपनी पूजा से अलग रखा है।
इसके अलावा सिंदूर और रोली शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही टूटे, सूखे या दाग लगे बेलपत्र भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
