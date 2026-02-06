Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mahashivratri 2026 Shiv Navratri begins in Ujjain baba Mahakal shringar Rudrabhishek char prahar ki puja
Shiv Navratri 2026: उज्जैन में आज से शिव नवरात्रि शुरू, महाकाल का विशेष श्रृंगार और रुद्राभिषेक

Shiv Navratri 2026: उज्जैन में आज से शिव नवरात्रि शुरू, महाकाल का विशेष श्रृंगार और रुद्राभिषेक

संक्षेप:

Ujjain Shiv Navratri 2026: महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि मनाई जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है और 10वें दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस शिव नवरात्रि की शुरुआत आज यानी 6 फरवरी से हो गयी है।

Feb 06, 2026 10:10 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाशिवरात्रि का पर्व देशभर में बेहद धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगा। लेकिन महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि मनाई जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है और 10वें दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस शिव नवरात्रि की शुरुआत आज यानी 6 फरवरी से हो गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महाकाल का विवाह उत्सव
बता दें कि यहां शिव नवरात्रि को बाबा महाकाल के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान रोजाना बाबा महाकाल का दूल्हे के रूप में शृंगार किया जाता है। यह अनूठी परंपरा पूरे भारत में सिर्फ उज्जैन महाकाल मंदिर में ही मनाई जाती है। शिव नवरात्रि के दौरान नौ दिनों में मंदिर में प्रतिदिन विशेष पूजा, शृंगार और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं।

बताते चलें कि शिव नवरात्रि के दिनों भगवान महाकाल को हल्दी, मेहंदी के साथ हर वैवाहिक रस्म निभाई जाती है। साल में एक दिन ऐसा होता है, जब बाबा की दोपहर में 12 बजे भस्म आरती की जाती है। इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ होती है। सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता है। चलिए जानते हैं कि इन 9 दिनों में किस दिन क्या होता है?

6 फरवरी 2026 को शिव-नवरात्रि पूजन प्रारंभ
आज यानी 6 फरवरी 2026 से शिव नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इस दिन महाकाल का विशेष शृंगार होगा। इस दिन सुबह बाबा चंद्रमौलेश्वर जी के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इस पूजा के बाद कोटेश्वर, रामेश्वर जी का पूजन किया जाएगा। पहले दिन भगवान का भांग, चंदन से शृंगार होगा। फिर रुद्राभिषेक और पाठ की शुरुआत होगी।

7 फरवरी 2026- शिव नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 7 फरवरी को महाकाल को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और विशेष शृंगार होगा।

8 फरवरी 2026- शिव नवरात्रि के तीसरे दिन महाकाल का शेषनाग पर शृंगार होता है और एकादश-एकादशनी रुद्रापाठ होगा।

9 फरवरी 2026- शिव नवरात्रि का चौथे दिन महाकाल का घटाटोप शृंगार होता है और महाकाल को कटरा, मेखला, टुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र, माला और फूलों की माला पहनाई जाती है।

10 फरवरी 2026- 5वें दिन भगवान महाकाल का छबीना शृंगार होता है और भगवान पीले वस्त्र धारण कर मुकुट, मुण्ड माला और फलों की माला पहनाया जाता है।

11 फरवरी 2026- इस दिन महाकाल का होलकर शृंगार होता है।

12 फरवरी 2026- सातवें दिन महाकाल का मनमहेश शृंगार होगा।

13 फरवरी 2026- 8वें दिन बाबा महाकाल का उमा महेश शृंगार होगा।

14 फरवरी 2026- शिव नवरात्रि के नौवें दिन पर महाकाल शिव तांडव रूप में भक्तों को दर्शन देंगे।

15 फरवरी 2026- 10वें दिन महाशिवरात्रि पर सप्तधान का मुखौटा शृंगार होगा। फिर दोपहर में 12 बजे भगवान की भस्म आरती की जाएगी।

4 प्रहर की पूजा
शिव नवरात्रि के दौरान 4 प्रहर की पूजा होती है। पहला प्रहर शाम 06:19 बजे से होगा। जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रहर में भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन होता है। इसमें गन्ने से रस से बाबा महाकाल का अभिषेक होता है। दूसरा प्रहर 09:40 पर होता है, जिसमें दही से अभिषेक किया जाता है। तीसरा प्रहर देर रात 12:41 बजे से जिसमें भगवान का दूध से अभिषेक किया जाता है। चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जिसमें भगवान का विधि विधान के साथ पूजन होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Mahashivratri Mahakaleshwar Temple Bholenath
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने