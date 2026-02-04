Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें रुद्राभिषेक, जानें सही तरीका, शिव कृपा से मिलते हैं विशेष लाभ
Mahashivratri Special Rudrabhishek 2026: महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से कई लाभ मिलते हैं। जानें इसे करने का सही तरीका और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में…
Mahashivratri 2026: हिंदू पंचाग के अनुसार आज से 10 दिन बाद महाशिवरात्रि है। 2026 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है। बता दें कि इस दिन को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिव-पार्वती की शादी को दुनिया का पहला लव मैरिज भी कहा जाता है। दरअसल मां पार्वती ने कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव को पाया था। ऐसे में इस दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे और मनचाहे वर के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कोई भी व्रत रख सकता है। मान्यता के हिसाब से महाशिवरात्रि पर जिसने भी मन से व्रत रख लिया और शिव-पार्वती की पूजा कर ली तो उन पर शिव कृपा बरसती है।
वहीं महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी कर देते हैं। इसके अलावा भी रुद्राभिषेक के कई लाभ मिलते हैं। इसके बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं और साथ ही समझेंगे कि इसे करने का सही तरीका क्या है?
रुद्राभिषेक करने का सही तरीका
वैसे तो आप रुद्राभिषेक हर सोमवार को कर सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि वाले दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। रुद्राभिषेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसे मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे घर पर भी आसनी से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर के पूजा स्थल की साफ-सफाई कर लें। इसके बाद गंगाजल से उस स्थान को शुद्ध कर लें और वहीं पर शिवलिंग की स्थापना कर लें। ध्यान रखें कि शिवलिंग को आप उत्तर दिशा की ओर ही रखें। जब आप रुद्राभिषेक करें तो आपका चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। कलश में गंगाजल, शहद, दूध, जल, पंचामृत और दही डाल लें। इससे ही आपको शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना है। इस दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को आप नीचे पढ़ सकते हैं।
महामृत्युंजय मंत्र: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
करें इनका भी पाठ: महामृत्युंजय मंत्र के अलावा आप रुद्राभिषेक के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ॐ नम: शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
जब आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर लें तो इसके बाद चंदन लगाएं। बाद में बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें। आप शिवलिंग पूजा की बाकी सामग्री भी अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाएं। रुद्राभिषेक के जल को थोड़ा-थोड़ा करके पूरे घर में छिड़क दें। इससे पूरा घर शुद्ध हो जाता है। बाद में इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और घर के बाकी सदस्यों को भी दें।
रुद्राभिषेक के लाभ
रुद्राभिषेक करने से कई लाभ मिलते हैं। इससे मन शांत रहता है और धीरे-धीरे आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है। साथ ही जिंदगी की नकारात्मकता धीरे-धीरे खत्म होती है। अगर किसी काम में बार-बार रुकावट आता है तो ये दिक्कत भी कम हो जाती है। वहीं इससे आर्थिक संकट दूर होता है और कई तरह से ग्रह दोष भी कम होते हैं। रुद्राभिषेक की मदद से रिश्तों में भी सुधार आता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें