Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें रुद्राभिषेक, जानें सही तरीका, शिव कृपा से मिलते हैं विशेष लाभ

संक्षेप:

Feb 04, 2026 07:34 pm IST
Mahashivratri 2026: हिंदू पंचाग के अनुसार आज से 10 दिन बाद महाशिवरात्रि है। 2026 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है। बता दें कि इस दिन को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिव-पार्वती की शादी को दुनिया का पहला लव मैरिज भी कहा जाता है। दरअसल मां पार्वती ने कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव को पाया था। ऐसे में इस दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे और मनचाहे वर के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कोई भी व्रत रख सकता है। मान्यता के हिसाब से महाशिवरात्रि पर जिसने भी मन से व्रत रख लिया और शिव-पार्वती की पूजा कर ली तो उन पर शिव कृपा बरसती है।

वहीं महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी कर देते हैं। इसके अलावा भी रुद्राभिषेक के कई लाभ मिलते हैं। इसके बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं और साथ ही समझेंगे कि इसे करने का सही तरीका क्या है?

रुद्राभिषेक करने का सही तरीका

वैसे तो आप रुद्राभिषेक हर सोमवार को कर सकते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि वाले दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। रुद्राभिषेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसे मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे घर पर भी आसनी से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर के पूजा स्थल की साफ-सफाई कर लें। इसके बाद गंगाजल से उस स्थान को शुद्ध कर लें और वहीं पर शिवलिंग की स्थापना कर लें। ध्यान रखें कि शिवलिंग को आप उत्तर दिशा की ओर ही रखें। जब आप रुद्राभिषेक करें तो आपका चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। कलश में गंगाजल, शहद, दूध, जल, पंचामृत और दही डाल लें। इससे ही आपको शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना है। इस दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को आप नीचे पढ़ सकते हैं।

महामृत्युंजय मंत्र: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

करें इनका भी पाठ: महामृत्युंजय मंत्र के अलावा आप रुद्राभिषेक के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ॐ नम: शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।

शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

जब आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर लें तो इसके बाद चंदन लगाएं। बाद में बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें। आप शिवलिंग पूजा की बाकी सामग्री भी अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाएं। रुद्राभिषेक के जल को थोड़ा-थोड़ा करके पूरे घर में छिड़क दें। इससे पूरा घर शुद्ध हो जाता है। बाद में इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और घर के बाकी सदस्यों को भी दें।

रुद्राभिषेक के लाभ

रुद्राभिषेक करने से कई लाभ मिलते हैं। इससे मन शांत रहता है और धीरे-धीरे आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है। साथ ही जिंदगी की नकारात्मकता धीरे-धीरे खत्म होती है। अगर किसी काम में बार-बार रुकावट आता है तो ये दिक्कत भी कम हो जाती है। वहीं इससे आर्थिक संकट दूर होता है और कई तरह से ग्रह दोष भी कम होते हैं। रुद्राभिषेक की मदद से रिश्तों में भी सुधार आता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

