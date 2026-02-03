Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर से जरूर ले आएं ये चीज, हो जाएगा आपके आधे से ज्यादा दुखों का नाश

संक्षेप: अबसे दो हफ्ते बाद महाशिवरात्रि है। इस खास दिन को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए उपाय से कई लाभ मिलते हैं। जानिए एक ऐसे ही आसान से उपाय के बारे में जो महाशिवरात्रि के दिन आप भी कर सकते हैं।

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि पड़ती है और लोग हर महीने इसका व्रत भी रखते है। साल में कुल 12 या फिर 13 मासिक शिवरात्रि पड़ते हैं। इस खास दिन पर शिवजी की पूजा करना और व्रत रखना फलदायी माना जाता है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर ये मान्यता है कि अगर कोई साल भर मासिक शिवरात्रि नहीं रख पाता है तो शिवरात्रि की पूजा रखकर ही वो सारे फल पा सकता है। इस दिन को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से शिवजी की आराधना की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्र के हिसाब से इस दिन अगर शिव मंदिर से एक चीज ले आई जाए तो हर तरह के दुख का नाश हो जाता है। नीचे विस्तार से जानें इसके बारे में...

2026 में कब है महाशिवरात्रि बता दें कि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। जो लोग शिवजी की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए ये पर्व काफी शुभ माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि महाशिवरात्रि आध्यात्मिक एनर्जी के हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने और आत्मा की शुद्धि के लिए शुभ है।

शिव मंदिर से ले आएं ये चीज इस खास दिन पर शिव मंदिर में बेलपत्र, धतूरा, दूध, जल इत्यादि अर्पित करना काफी शुभ होता है। शास्त्र के हिसाब से इस दिन पूजा के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए एक बेलपत्र को उठा लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ धन-संपंदा का वरदान मिलता है बल्कि जीवन से आधे से दुखों का नाश अपने आप ही हो जाता है। इस बेलपत्र को तिजोरी या फिर पूजा घर में रखने से सुख-शांति बनी रहती है।

इन उपायों से भी मिलेगा लाभ महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष की माला पहनने से मन शांत रहता है। साथ ही काफी पॉजिटिविटी भी आती है। इस दिन शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि महाशिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ भी आप इस दिन करें।