Mahashivratri 2026: 15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? इन चीजों के बिना अधूरी रहती है पूजन विधि

संक्षेप: Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधक की हर इच्छा पूरी हो जाती है। साथ ही जीवन में खुशियां भी आती हैं। जिन लोगों को विवाह में अड़चने आ रही है, तो महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही पारंपरिक और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन शिव की सही तरीके से पूजा करने व व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही महाशिवरात्रि पूजा में कुछ चीजों को शामिल करने बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि इस साल यानी 2026 को महाशिवरात्रि कब पड़ रही है और यह भी जानेंगे कि किन-किन सामग्रियों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महाशिवरात्रि 2026 तारीख

हिंदू पंचांग के मुताबिक 15 फरवरी को चतुर्दशी तिथि शाम में 05 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगी। इस चतुर्दशी तिथि का समापन फरवरी 16, 2026 को 05:34 पी एम तक होगा। ऐसे में दृक पंचांग के मुताबिक, 15 फरवरी, रविवार के दिन ही महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा।

महाशिवरात्रि पूजा सामग्री

मिट्टी के दीपक 5 या 11

बेलपत्र

धतूरा

भांग

शिव पार्वती की प्रतिमा और शिवलिंग

रक्षासूत्र

कुमकुम

सिंदूर

भस्म

केसर

तिल

जौ

पीली सरसों

अक्षत (अखंड चावल)

केसर

लौंग

सुपारी

इलायची

आभूषण

पीला कपड़ा

जनेऊ

गुलाब जल

इत्र

सुपारी

वस्त्र (माता पार्वती के लिए लाल रंग की साड़ी, चुनरी, श्रृंगार क सामान, भगवान शिव के लिए वस्त्र, आभूषण आदि।)

जनेऊ

पान के पत्ते

गुलाब जल

भोग के लिए मिठाई और फल

हवन सामग्री

गाय का दूध (शिवलिंग के अभिषेक के लिए )

पूजा विधि

महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर 'ॐ नमः शिवायः' मंत्र से पूजा करनी चाहिए। फिर रात्रि के चारों प्रहर में शिवजी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए।

व्रत व पूजा के मंत्रः

ॐ नमः शिवाय

बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्रः

नमो बिल्ल्मिने च कवचिने च नमो वर्म्मिणे च वरूथिने च

नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुब्भ्याय चा हनन्न्याय च नमो घृश्णवे॥

पूजा से लाभ

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधक की हर इच्छा पूरी हो जाती है। साथ ही जीवन में खुशियां भी आती हैं। इसी के साथ जिन लोगों को विवाह में बाधा आ रही है तो महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।