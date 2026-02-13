Mahashivrati Puja Samagari List: नोट कर लें महाशिवरात्रि पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट, जरूर खरीद लें ये चीजें
महाशिवरात्रि की पूजा अगर विधि विधान से की जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा के लिए किन-किन सामनों की जरूरत पड़ने वाली है। एक बार सारी चीजें नोट कर लें।
Mahashivratri Puja Saman List: महाशिवरात्रि का पर्व शिवभक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। इस दिन लोग भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इस खास मौके पर श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इसे हर साल फाल्गुन मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए महाशिवरात्रि का दिन किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि मनचाहे वर की कामना में ये लोग व्रत रखते हैं। इस खास दिन पर चार प्रहर की पूजा का प्रवधान है। वहीं देश के हर एक शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। कुछ लोग घर पर रहकर भी पूजा-अर्चना करते हैं। आप चाहें मंदिर जाएं या फिर घर पर रहकर ही पूजा करें लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सारी सामग्री आपके पास होनी जरूरी है। मान्यता है कि पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग पूजा की जाए तो
महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त
इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। कई लोग तारीख को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं लेकिन पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 15 तारीख को ही पड़ रही है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात में 12:09 से लेकर 01:01 तक रहेगा। इसे महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है क्योंकि इसमें निशिता काल की पूजा होती है। इसके अलावा भी महाशिवरात्रि की पूजा के लिए कई और शुभ मुहूर्त हैं आप इसकी जानकारी यहां ले सकते हैं-
महाशिवरात्रि पूजा की सामग्री लिस्ट
महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले आपको भगवान शिव और पार्वती मां की मूर्ति चाहिए होगी। आप उनकी फोटो भी ले सकते हैं। इसके अलावा पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, दूध, गंगाजल, दही, घी, शहद, धूप, कपूर, अक्षत, कपूर, धूपबत्ती, फल, केसर, शक्कर, कलावा और इत्र खरीद लें। पूजा के दिन इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धानुसार चीजों को ले सकते हैं। बाकी यही कुछ चीजें हैं जो आपको शिवलिंग पूजा के लिए लगेंगी।
ऐसे करें आसान विधि से पूजा
महाशिवरात्रि की सुबह-सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ कर लें। इसे गंगाजल से शुद्ध कर लें। शिवलिंग के साथ-साथ भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर को पूजा घर में रख दें। शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शक्कर के साथ करें। यहां पर ध्यान ये रखें कि शक्कर पीसी हुई हो। इसके बाद शिवलिंग को साफ सूती कपड़े से सूखा लें। अब बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल के साथ-साथ चंदन और केसर को अर्पित करें। आखिर में धूप-दीया जलाकर महाशिवरात्रि पूजा की कथा पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ करते हुए आखिर में ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें।
