Mahashivratri 2026: शिवरात्रि पर ऐसे करें शिव पूजा, जानें शुभ समय, रुद्राभिषेक मुहूर्त, व्रत नियम और क्या करें-क्या नहीं
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सबसे पवित्र पूजा और उपासना का दिन माना जाता है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी (रविवार) को है।
Mahashivratri 2026: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सबसे पवित्र पूजा और उपासना का दिन माना जाता है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी (रविवार) को है। भक्त इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और रात भर जागरण भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा और मंत्र जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्रबल होती है और जीवन की परेशानियों में राहत मिलती है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की वह रात माना जाता है जब उन्होंने शिवलिंग रूप में अपना दिव्य प्रकाश फैलाया। इसे शिव-पार्वती के वैवाहिक मिलन का प्रतीक भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस रात की पूजा से मन, विचार और कर्म शुद्ध होते हैं, और भक्त को आध्यात्मिक शांति तथा अच्छे कर्मों का फल मिलता है।
महाशिवरात्रि 2026 की तारीख और समय
चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 15 फरवरी 2026, शाम 05:04 बजे से
चतुर्दशी तिथि समाप्त: 16 फरवरी 2026, शाम 05:34 बजे तक
शिव पूजा का शुभ समय (मुहूर्त)- धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा प्रातः से मध्यरात्रि तक विस्तृत रूप से की जाती है। लेकिन सबसे खास समय ‘निशीथ काल’ यानी मध्यरात्रि का एक विशेष समय माना जाता है, जब भगवान शिव की आराधना की महिमा बढ़ जाती है:
निशीथ काल (सबसे शुभ वक्त): 12:09 AM से 01:01 AM (16 फरवरी)- यह समय रुद्राभिषेक और शिव पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।
रात-दिन के चार प्रमुख पूजा-समय (प्रहर):
पहला प्रहर: शाम 06:11 बजे से 09:23 बजे तक
दूसरा प्रहर: 09:23 बजे से 12:35 बजे तक
तीसरा प्रहर: 12:35 बजे से 03:47 बजे तक
चौथा प्रहर: 03:47 बजे से 06:59 बजे तक
पूजा-विधि:
सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
मंदिर या घर के पूजा स्थल को साफ़ करें और गंगाजल से शुद्ध करें।
शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल चढ़ाएं (पंचामृत अभिषेक)।
बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन आदि अर्पित करें।
पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप 108 या 1008 बार करें।
अंत में दीपक प्रज्ज्वलित करें और शिव चालीसा/भजन-कीर्तन से आराधना समाप्त करें।
रुद्राभिषेक का महत्व- रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से किया जाता है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर जल, दूध, फल, दूध-दही, गंगाजल आदि से अभिषेक करते हुए मंत्रों का जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राभिषेक से मन की शांति आती है, भय और तनाव कम होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
व्रत नियम (उपवास नियम)
दिनभर फलाहार या निर्जल व्रत रख सकते हैं।
पानी, दूध, दही, फल, साधारण भोजन- सब कुछ सादगी से लें।
व्रत के दौरान संयम, सच्चाई और मन की शांति बनाए रखें।
क्या करें
शिवलिंग की पंचामृत से अभिषेक करें। “ॐ नमः शिवाय” और रुद्र मंत्रों का जाप करें।
रात भर भजन-कीर्तन या शिव कथा सुनें।
गाय, दु:खियों और जरूरतमंदों को दान/परोपकार करें।
क्या न करें-
पूजा के दौरान अशुद्ध या गंदी वस्तुएं उपयोग न करें।
व्रत के समय भारी भोजन, मांस, नशा या आलस्य से दूर रहें।
