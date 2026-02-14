Mahashivratri 2026: शिव जी को चढ़ाएं एक लोटा जल और ये खास चीजें, चमक जाएगी किस्मत
महाशिवरात्रि भगवान शिव की सबसे पवित्र रात्रि है। इस साल शिवरात्रि 15 फरवरी 2026, दिन-रविवार को है। मान्यता है कि इस दिन महादेव पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ बहुत सरल हैं, वे मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं।
महाशिवरात्रि भगवान शिव की सबसे पवित्र रात्रि है। इस साल शिवरात्रि 15 फरवरी 2026, दिन-रविवार को है। मान्यता है कि इस दिन महादेव पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ बहुत सरल हैं, वे मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खास चीजें हैं, जिन्हें चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की किस्मत चमक उठती है। यदि लंबे समय से परेशानियां घेरे हुए हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो इस महाशिवरात्रि पर इन चीजों को पूजा में शामिल करें। इससे न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है।
एक लोटा जल से शुरू करें अभिषेक
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर सबसे पहले जल का अभिषेक करना चाहिए। तांबे के लोटे से धीरे-धीरे जल की धार अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल चढ़ाया था। इसी परंपरा का पालन आज भी किया जाता है। जल अभिषेक से मानसिक शांति मिलती है और सोए हुए भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। यह सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी अर्पण है।
बिल्व पत्र और धतूरा का विशेष महत्व
भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। तीन पत्तियों वाला अखंडित बिल्व पत्र चढ़ाएं और प्रत्येक पत्र पर 'ॐ नमः शिवाय' लिखकर अर्पित करें। चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाने से जन्मों-जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। धतूरा और भांग भी महादेव को बहुत प्रिय हैं। इनका अर्पण करने से शत्रु नाश, भय से मुक्ति और रोगों से छुटकारा मिलता है। ध्यान रखें कि धतूरा ताजा और शुद्ध हो।
शमी पत्र और अक्षत से बढ़ाएं सौभाग्य
शमी के पत्ते शिव जी को चढ़ाने से शनि दोष दूर होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। महाशिवरात्रि पर शमी पत्र अर्पित करने से भाग्य में स्थिरता आती है। अक्षत यानी बिना टूटे चावल भी बहुत शुभ माने जाते हैं। अक्षत चढ़ाने से घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती। यह अर्पण आर्थिक परेशानियों को दूर करता है और परिवार में समृद्धि लाता है।
शहद और घी से करें विशेष अभिषेक
अगर जीवन में कई तरह के कष्ट हैं या रुके हुए काम नहीं बन रहे, तो शिवलिंग पर शहद और घी की धारा चढ़ाएं। शहद से वैवाहिक सुख बढ़ता है और रोगों से राहत मिलती है। घी का अभिषेक संतान प्राप्ति और सेहत सुधार के लिए बहुत लाभकारी है। पंचामृत से अभिषेक करने से सभी प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। इन द्रव्यों से अभिषेक करते समय मन में सच्ची श्रद्धा रखें।
महाशिवरात्रि पर खास उपाय
महाशिवरात्रि पर निशीथ काल की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। रात 12 बजे के आसपास विशेष अभिषेक और आरती करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अचूक है। इस दिन दान-पुण्य अवश्य करें। काले तिल, उड़द की दाल, कंबल या अन्न का दान करने से पितृदोष दूर होता है। व्रत निर्जला या फलाहारी रखें। क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें।
महाशिवरात्रि पर इन खास चीजों का अर्पण करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति से पूजा करें। भोलेनाथ आपकी किस्मत चमका देंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
