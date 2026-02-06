Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर राशि अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महादेव पूरी करेंगे मनोकामना
महाशिवरात्रि के खास मौके पर अगर राशि के अनुसार शिवलिंग की पूजा की जाए तो महादेव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। नीचे विस्तार से जानें कि मेष से लेकर मीन राशि वालों को इस दिन शिवलिंग पर क्या-क्या अर्पित करना चाहिए?
महाMahashivratri Puja 2026: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। इसे साल प्रमुख उत्सवों में से एक माना जाता है। हर साल इसे फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। ये दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की सच्चे मन से पूजा-अर्चना की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं अगर राशि के हिसाब से इस दिन कुछ उपाय किए जाए तो माना जाता है कि शिव भगवान प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से जिंदगी में सारे काम बनने लगते हैं और धीरे-धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नीचे विस्तार से जानें कि महाशिवरात्रि पर किस राशि को शिवलिंग पर क्या-क्या अर्पित करना चाहिए?
राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
1. मेष राशि वालों को शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
2. राशिचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि को इस दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मेष राशि वालों के सारे रुके हुए काम बन पड़ते हैं।
3. मिथुन राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों की हर कामना पूरी हो जाती है।
4. महाशिवरात्रि के दिन कर्क राशि वालों को शिवलिंग पर चंदन का इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
5. सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के आगे घी का दीया जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है।
6. कन्या राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें शिवलिंग पर जल के साथ काला तिल अर्पित करना चाहिए। इससे कन्या राशि वालों के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं।
7. तुला राशि वालों को शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाना चाहिए। तुला राशि के जातकों को इससे खूब लाभ मिलेंगे और उनके सारे काम बन पड़ेंगे।
8. महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों को शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव उनकी हर कामना को पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं।
9. इस महाशिवरात्रि पर धनु राशि वालों को शिवलिंग जल और चावल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि की सारी चिंता खत्म हो जाती है।
10. मकर राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। भगवान शिव इससे ही प्रसन्न हो जाएंगे।
11. कुंभ राशि के लोग इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। भगवान शिव का आशीर्वाद पूरे साल बना रहेगा।
12. मीन राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
