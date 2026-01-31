Mahashivratri 2026: शादी में हो रही है देरी तो महाशिवरात्रि पर कलावा से करें ये छोटा उपाय

संक्षेप: महाशिवरात्रि की रात में किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं, खासकर विवाह में देरी, कुंडली दोष और मनचाहा वर पाने के लिए। इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर उठती है।

महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का सबसे पवित्र पर्व है। यह रात साधना, भक्ति और मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि की रात में किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं, खासकर विवाह में देरी, कुंडली दोष और मनचाहा वर पाने के लिए। इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर उठती है। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन कुछ सरल उपाय करने से शादी के योग बनते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विवाह में देरी के ज्योतिषीय कारण ज्योतिष शास्त्र में विवाह में देरी के मुख्य कारण कुंडली में बृहस्पति (गुरु), शुक्र, मंगल और शनि के कमजोर या अशुभ प्रभाव होते हैं। गुरु विवाह के कारक हैं, शुक्र प्रेम और वैवाहिक सुख का, मंगल ऊर्जा और साहस का तथा शनि विलंब और कर्मफल का। यदि इन ग्रहों पर राहु-केतु की दृष्टि हो या ये नीच, पीड़ित या 7वें भाव में कमजोर हों, तो शादी में देरी होती है। महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती की पूजा और उपाय करने से इन ग्रहों की शुभता बढ़ती है और विवाह के योग बनते हैं।

कलावा से विवाह योग बनाने का सरल उपाय महाशिवरात्रि की रात सबसे शक्तिशाली उपाय है लाल कलावा से गठबंधन करना। विधि इस प्रकार है:

निशिता काल (रात 12 बजे के आसपास) में शिवलिंग या शिव-पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठें।

लाल कलावा (मौली) लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र के चारों ओर 7 बार लपेटें।

कलावा लपेटते समय मन में मनचाहे वर या सुयोग्य जीवनसाथी की कामना करें।

अंत में कलावा गठबंधन की तरह बांधकर मंत्र पढ़ें - 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ पार्वती पतये नमः'।

मान्यता है कि यह उपाय शिव-पार्वती के मिलन का प्रतीक है और शादी में देरी दूर करता है। महाशिवरात्रि पर अन्य प्रभावी उपाय महाशिवरात्रि पर विवाह योग बनाने के लिए ये उपाय भी बहुत फलदायी हैं:

शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें। इससे गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं।

बिल्वपत्र के तीन पत्तों पर पीले चंदन या हल्दी से 'राम' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर उसी हल्दी से तिलक करें। यह उपाय मनचाहा वर पाने के लिए प्रसिद्ध है।

गरीब कन्या को पीले वस्त्र और बच्चों को बेसन के लड्डू दान करें। इससे शुक्र और गुरु की कृपा मिलती है।

'पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्। तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्॥' मंत्र का 11 माला जाप करें। यह सुयोग्य पत्नी या वर पाने का सिद्ध मंत्र है।

महाशिवरात्रि पर व्रत रखें, रात जागरण करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर ध्यान मुद्रा में बैठें। महाशिवरात्रि पर सावधानियां और लाभ इस दिन तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज) ना करें। सात्विक भोजन या फलाहार रखें। पूजा में लाल, पीला और सफेद रंग का प्रयोग करें। महाशिवरात्रि पर ये उपाय करने से:

विवाह में देरी दूर होती है।

कुंडली के ग्रह दोष कम होते हैं।

मनचाहा जीवनसाथी मिलता है।

वैवाहिक सुख और पारिवारिक शांति बढ़ती है।

जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति होती है। महाशिवरात्रि पर इन उपायों को श्रद्धा से करें। शिव-पार्वती की कृपा से शादी के योग बनेंगे और जीवन सुखमय हो जाएगा।