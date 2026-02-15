Hindustan Hindi News
महाशिवरात्रि पर संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, माघ मेला के अंतिम दिन टूटा सारा रिकॉर्ड

Feb 15, 2026 03:15 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
प्रयागराज में माघ मेले का समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ। 15 फरवरी 2026 को संगम नगरी 'ॐ नमः शिवाय' के जयघोष से गूंज उठी। इस अंतिम स्नान पर्व पर लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

प्रयागराज में माघ मेले का समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ। 15 फरवरी 2026 को संगम नगरी 'ॐ नमः शिवाय' के जयघोष से गूंज उठी। ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे थे। इस अंतिम स्नान पर्व पर लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। माघ मेले ने इस साल नया इतिहास रच दिया है।

ब्रह्ममुहूर्त से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला

सुबह 3 बजे से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का जमघट लगना शुरू हो गया था। भक्तों ने स्नान के बाद शिवालयों की ओर प्रस्थान किया और गंगाजल भरकर बाबा महाकाल एवं अन्य शिवलिंगों पर अभिषेक किया। संगम के 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह 6 बजे तक जहां 10 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके थे, वहीं अगले 6 घंटों में यह संख्या ढाई गुना से भी अधिक हो गई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा देश के कोने-कोने से आए शिव भक्तों ने संगम स्नान कर पुण्य अर्जित किया।

प्रशासन की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था

माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए थे। संगम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी, आरएएफ और एटीएस कमांडो तैनात किए गए थे। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी 400 सीसीटीवी कैमरों से की जा रही थी, जिनमें 150 से अधिक एआई कैमरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। यूपी पुलिस और आला अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए थे। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भोजन, पानी, चिकित्सा और बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।

दान-पुण्य और शिव अभिषेक का विशेष महत्व

महाशिवरात्रि पर संगम स्नान के बाद शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा है। आज के दिन अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान का विशेष महत्व माना गया है। संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सुगम व्यवस्था की गई थी ताकि वे आसानी से स्नान कर सकें। भक्तों ने शिव को जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगीं।

22 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड

माघ मेला 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस साल अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जो किसी भी माघ मेले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाशिवरात्रि के इस छठवें स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का औपचारिक समापन हो गया। संगम की रेती से कल्पवासी और श्रद्धालु अगले वर्ष की प्रतीक्षा के साथ विदा ले रहे हैं। यह मेला आस्था, भक्ति और सेवा का अनुपम संगम साबित हुआ।

महाशिवरात्रि पर संगम में उमड़ा यह सैलाब भक्ति की जीत है। आस्था, भक्ति और सेवा का अनुपम संगम माघ मेला ने इस साल नया इतिहास रच दिया है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

