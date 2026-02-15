महाशिवरात्रि पर संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, माघ मेला के अंतिम दिन टूटा सारा रिकॉर्ड
प्रयागराज में माघ मेले का समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ। 15 फरवरी 2026 को संगम नगरी 'ॐ नमः शिवाय' के जयघोष से गूंज उठी। ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने लगे थे। इस अंतिम स्नान पर्व पर लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। माघ मेले ने इस साल नया इतिहास रच दिया है।
ब्रह्ममुहूर्त से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला
सुबह 3 बजे से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का जमघट लगना शुरू हो गया था। भक्तों ने स्नान के बाद शिवालयों की ओर प्रस्थान किया और गंगाजल भरकर बाबा महाकाल एवं अन्य शिवलिंगों पर अभिषेक किया। संगम के 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह 6 बजे तक जहां 10 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके थे, वहीं अगले 6 घंटों में यह संख्या ढाई गुना से भी अधिक हो गई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा देश के कोने-कोने से आए शिव भक्तों ने संगम स्नान कर पुण्य अर्जित किया।
प्रशासन की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था
माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए थे। संगम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी, आरएएफ और एटीएस कमांडो तैनात किए गए थे। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी 400 सीसीटीवी कैमरों से की जा रही थी, जिनमें 150 से अधिक एआई कैमरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। यूपी पुलिस और आला अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए थे। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भोजन, पानी, चिकित्सा और बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।
दान-पुण्य और शिव अभिषेक का विशेष महत्व
महाशिवरात्रि पर संगम स्नान के बाद शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा है। आज के दिन अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान का विशेष महत्व माना गया है। संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सुगम व्यवस्था की गई थी ताकि वे आसानी से स्नान कर सकें। भक्तों ने शिव को जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगीं।
22 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड
माघ मेला 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस साल अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जो किसी भी माघ मेले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाशिवरात्रि के इस छठवें स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का औपचारिक समापन हो गया। संगम की रेती से कल्पवासी और श्रद्धालु अगले वर्ष की प्रतीक्षा के साथ विदा ले रहे हैं। यह मेला आस्था, भक्ति और सेवा का अनुपम संगम साबित हुआ।
महाशिवरात्रि पर संगम में उमड़ा यह सैलाब भक्ति की जीत है। आस्था, भक्ति और सेवा का अनुपम संगम माघ मेला ने इस साल नया इतिहास रच दिया है।
