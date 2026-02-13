Mahashivratri 2026 puja vidhi: बेलपत्र, दूर्वा, शमी पत्र, चने की दाल, जानें महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं
Mahashivratri 2026 Shivling Puja Vidhi:महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव व शक्ति के मिलन के प्रतीक का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार शिवरात्रि ग्रहों और नक्षत्रों को शुभ संयोग बन रहे हैं।कुंभ राशि में सूर्य, राहु, शुक्र, बुध चार ग्रहों का संयोग है।
महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव व शक्ति के मिलन के प्रतीक का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार शिवरात्रि ग्रहों और नक्षत्रों को शुभ संयोग बन रहे हैं।कुंभ राशि में सूर्य, राहु, शुक्र, बुध चार ग्रहों का संयोग है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। वहीं शिवरात्रि के दिन भद्रा भी रहेगी। इस दिन लोग कई जगह कांवड़ लेकर जाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस दिन अगर आप रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कराना चाहते हैं, तो पूरे दिन करा सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। 15 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम सात बजकर 48 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, इस दौरान पूजा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शिवलिंग पर पूजा करने जा रहे हैं, तो जान लें कि अपनी राशि के अनुसार आपको शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं, ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी
मेष से लेकर मीन राशि के लोग क्या अर्पित करें शिवलिंग पर
मेष राशि के लोग भगवान शिव को बेल पत्र, धतूरा, दूर्वा अर्पित करें। वृष राशि के लोग पीला पुष्प, चने की दाल तथा शहद अर्पित करें। मिथुन राशि के लोग लाल मसूर की दाल, सूखा नारियल एवं शहद अर्पित करें। कर्क राशि के लोग दूर्वा, हरा वस्त्र, बेलपत्र, भांग धतूरा अर्पित करें। सिंह राशि के लोग काला तिल, शमी पत्र, कच्चा दूध, चावल, चीनी अर्पित करें। कन्या राशि के लोग लाल मसूर की दाल, तांबा, गेहूं अर्पित करें। तुला राशि के लोग चने की दाल, पीला पुष्प, शहद तथा भस्म अर्पित करें। वृश्चिक राशि के लोग सेंट अथवा इत्र, गुलाब जल, दूर्वा तथा भांग अर्पित करें। धनु राशि के लोग कच्चा दूध, चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पित करें। मकर राशि के लोग तांबा, गेहूं, लाल चंदन, पीले वस्त्र का दान करें।कुंभ राशि के लोग चावल, कच्चा दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र अर्पित करें। मीन राशि के लोग सेंट अथवा इत्र के साथ लाल चंदन, लाल रोली, लाल फल, लाल वस्त्र अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। यह योग जीवन के सभी कार्यों में सफलता और उन्नति का संकेत देता है।
15 फरवरी और 16 फरवरी कब मनाई जाएगी शिवरात्रि
हिंदू पंचांग के हिसाब से महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत शाम को 05:04 बजे से शुरू हो जाएगी जोकि अगले दिन यानी 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। ऐसे में व्रत 15 तारीख को ही रखा जाएगा। महाशिवरात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ 15 फरवरी को शाम सात बजकर 48 मिनट पर होगा। 16 फरवरी की सुबह आठ बजकर 47 मिनट तक रहेगा।निशिता काल महाशिवरात्रि पूजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। निशिता काल मुहूर्त रात 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर 12 बजे मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 12 बजकर 59 मिनट से दो बजकर 41 मिनट तक अमृतकाल रहेगा।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां