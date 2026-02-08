Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर कैसे मनाएं भोले बाबा को? इस विधि से करें पूजा, इन चीजों से करें अभिषेक
Mahashivratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण रात में किए जाते हैं।
Mahashivratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण रात में किए जाते हैं, इसलिए इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात को ही मनाई जाएगी। मतलब, व्रत रखने और रात की विशेष पूजा करने की सही तारीख 15 फरवरी 2026 है। इस दिन भगवान शिव की खास पूजा होती है और भक्त विशेष रूप से अभिषेक करते हैं। ज्यादातर मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूजा निशीथ काल यानी आधी रात के आसपास करना सबसे शुभ माना जाता है।
महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है?-
1. शिवलिंग के प्रकट होने की मान्यता
धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात भगवान शिव एक तेजस्वी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि उस समय शिवलिंग की रोशनी करोड़ों सूर्यों जैसी थी। इसलिए इस रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है।
2. सूर्य-चंद्र का विशेष योग
ज्योतिष के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा सूर्य के काफी पास होता है। इसे जीवन और चेतना के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और मौसम बदलने का दौर भी चल रहा होता है। इसलिए इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत शुभ समय माना जाता है।
3. शिव का निराकार से साकार रूप में प्रकट होना
एक मान्यता यह भी है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी रात भगवान शिव ने निराकार रूप से साकार रूप में अवतार लिया था। यानी इसी दिन शिव जी का रुद्र रूप प्रकट हुआ, जिससे सृष्टि में संतुलन बना।
4. प्रलय और तांडव की कथा
कुछ मान्यताओं के मुताबिक प्रलय के समय भगवान शिव इसी दिन तांडव करते हैं और तीसरे नेत्र की अग्नि से ब्रह्मांड का संहार होता है। इसलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे जलरात्रि के नाम से भी जाना जाता है।
5. शिव-पार्वती विवाह की परंपरा
यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से कई जगहों पर रात में शिव बारात निकाली जाती है। भक्त रात में पूजा करते हैं, फलाहार करते हैं और अगले दिन सुबह जौ, तिल, खीर और बेलपत्र से हवन करके व्रत का समापन करते हैं।
महाशिवरात्रि पर इस आसान पूजा-विधि से मनाएं भोले बाबा को: महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, अगर हो सके तो सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है। घर के मंदिर या पूजा वाली जगह को साफ करें और थोड़ा गंगाजल छिड़क दें। इसके बाद मन में शिव जी का ध्यान करते हुए पूजा या व्रत का संकल्प लें। अब शिवलिंग को साफ स्थान पर रखें और सबसे पहले शुद्ध जल या गंगाजल से अभिषेक करें, फिर कच्चा दूध चढ़ाएं। सामर्थ्य हो तो दही, घी या शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं और अंत में फिर से साफ पानी से शिवलिंग को धो लें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन या भस्म से त्रिपुंड बनाएं, साबुत चावल यानी अक्षत चढ़ाएं और 3 या 11 बेलपत्र ‘ॐ नमः शिवाय’ बोलते हुए अर्पित करें, ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की ओर हो। फिर धतूरा या कोई भी सफेद फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और फल या मिठाई का भोग लगाएं। अंत में शांत मन से ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का 108 बार या जितना संभव हो उतना जाप करें, शिव जी की आरती करें और पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए मन से क्षमा मांग लें। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग का विधि-विधान से अभिषेक करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग अलग-अलग चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं।
शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें- सबसे पहले साफ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद दूध चढ़ाएं, क्योंकि दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। शहद चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। केवल जल से अभिषेक करने से नकारात्मकता दूर होती है और मन शांत रहता है। घी अर्पित करने से संतान सुख और मानसिक शांति मिलती है। काले तिल से अभिषेक करने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। दही चढ़ाने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। वहीं पीली सरसों से अभिषेक करने से भाग्य मजबूत होता है और बाधाएं कम होती हैं।
व्रत में क्या खा सकते हैं- महाशिवरात्रि के व्रत में फल, दूध, दही, मिठाई, नारियल पानी, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े का हलवा, समा के चावल और कुट्टू के आटे से बनी चीजें खाई जा सकती हैं।
व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए- इस दिन लहसुन-प्याज, मांसाहार और शराब से दूर रहें। साथ ही सामान्य अनाज और नमक का सेवन भी न करें।
