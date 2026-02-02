Mahashivratri 2026: कालसर्प दोष से छुटकारा के लिए महाशिवरात्रि को क्यों उत्तम माना गया है? जानिए उपाय विधि

संक्षेप: शास्त्रों में महाशिवरात्रि को कालसर्प दोष निवारण का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। भगवान शिव की आराधना से इस दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

हिंदू ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष एक प्रमुख कुंडली दोष माना जाता है। जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो राहु को सर्प का मुंह और केतु को पूंछ मानकर इसे कालसर्प दोष कहा जाता है। यह दोष जीवन में आर्थिक, वैवाहिक, स्वास्थ्य और मानसिक कष्टों का कारण बनता है। विशेष रूप से विवाह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है - विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में कलह, अलगाव या संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। लेकिन शास्त्रों में महाशिवरात्रि को कालसर्प दोष निवारण का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। भगवान शिव की आराधना से इस दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है। आइए जानते हैं इसका महत्व और उपाय।

कालसर्प दोष क्या है और इसके प्रकार कालसर्प दोष तब बनता है जब कुंडली के सभी ग्रह राहु-केतु के बीच फंस जाते हैं। राहु सर्प का मुंह और केतु पूंछ होता है। यह दोष 12 प्रकार का होता है: अनंत, कुलिक, वासुकि, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग कालसर्प दोष। प्रत्येक का प्रभाव अलग होता है - कुछ में आर्थिक हानि, कुछ में स्वास्थ्य समस्या, कुछ में वैवाहिक जीवन में बाधा और कुछ में मानसिक तनाव आता है। विवाह पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे विवाह में देरी, वैवाहिक सुख में कमी, तलाक की संभावना या संतान प्राप्ति में रुकावट होती है। ज्योतिष में इसे जीवन की सबसे बड़ी बाधा माना जाता है।

महाशिवरात्रि पर कालसर्प दोष निवारण क्यों उत्तम महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पर्व है। इस दिन शिव की आराधना से सभी दोषों का नाश होता है। कालसर्प दोष राहु-केतु से जुड़ा होता है और शिव जी राहु-केतु के अधिपति हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक, मंत्र जप और विशेष पूजा से कालसर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस दिन की गई साधना अक्षय फल देती है। विशेष रूप से उज्जैन महाकालेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर या प्रयागराज तक्षकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने से दोष पूर्ण रूप से नष्ट होता है।

कालसर्प दोष निवारण के प्रमुख उपाय महाशिवरात्रि पर निम्न उपाय करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है:

शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें।

चांदी के नागों का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं।

'ॐ नागकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्' मंत्र का 108 बार जप करें।

महामृत्युंजय मंत्र 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।।' का दिन में दो बार जप करें।

नाग पंचमी का व्रत भी रखें, नागों को दूध चढ़ाएं और काले तिल दान करें।

हनुमान चालीसा और शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का नियमित पाठ करें।

काले तिल, काला कपड़ा, लोहा या सरसों का तेल शनिवार को दान करें। महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा विधि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन विधि इस प्रकार है:

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भांग चढ़ाएं। शिव मंत्र और रुद्राष्टक का जप करें। रात्रि जागरण करें और चारों प्रहर में पूजा करें। सुबह शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें। कालसर्प दोष निवारण के लिए विशेष रुद्राभिषेक करवाएं। महाशिवरात्रि पर ये उपाय करने से कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। श्रद्धा और नियम से साधना करें, तो शनि देव और भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।