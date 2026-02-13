बटेश्वर नाथ मंदिर: यूपी के इस मंदिर में महादेव करते थे विश्राम, उल्टी बहती है यमुना की धारा
आगरा में स्थित हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका नाम बटेश्वर नाथ मंदिर है, चंबल की घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में काभी ठाकु हुआ करते थे। माना जाता है कि चंबल क्षेत्र के कुछ सबसे कुख्यात और वांछित डकैतों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था। साथ ही वो इस मंदिर में घंटा भी चढ़ाते थे।
इस साल महावशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस पर्व के दौरान देशभर के शिव मंदिर भक्तों से भरे होते हैं। लोग पूरे दिन शिव की आराधना में लीन रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान शिव के मंदिरों की बात करें, तो यहां कई प्राचीन और चमत्कारिक शिव मंदिर है, जो अपनी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। आगरा में एक ऐसा ही शिव मंदिर है, जिसको लेकर कई मान्यताए हैं। यह मंदिर युमना के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यहां उल्टी धारा में यमुना बहता है। चलिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं।
बटेश्वर नाथ मंदिर, आगरा
आगरा में स्थित हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका नाम बटेश्वर नाथ मंदिर है, चंबल की घाटी में स्थित है। माना जाता है कि चंबल क्षेत्र के कुछ सबसे कुख्यात और वांछित डकैतों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था। कहते हैं कि हर डकैती के बाद डाकू यहां एक घंटा चढ़ाते थे। यह मंदिर भगवान शिव या बटेश्वर महादेव को समर्पित हैं और इसलिए इन्हें बटेश्वर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यहां यमुना भी उल्टी धारा में बहती है।
मंदिर से जुड़ी मान्यता
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के नीचे महादेव आराम करते थे। ऐसे में भगवान शिव के सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया गया। यमुना नदी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहती है, लेकिन इस पवित्र धाम में यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई बटेश्वर का चक्कर लगाती है। यह आकृति अर्धचंद्राकार का रूप लेती हुई बह रही है। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर को रातों रात भूतों ने बनाया था।
शिव मंदिरों की शृंखला
बटेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव के अन्य मंदिरों से काफी अलग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बटेश्वर चार धामों के पुत्र माने जाते हैं। मंदिरों का निर्माण प्रतिहार वंश के शासन काल में हुआ था। बता दें, यह 101 मंदिरों की शिव श्रृंखला वाला अनोखा शिव मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा शिव-पार्वती सेठ-सेठानी की मुद्रा में बैठे मिल जाएंगे। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। खासकर यहां महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ रहती है।
कैसे पहुंचे
बटेश्वर नाथ मंदिर हर दिन भक्तों के लिए खुला रहता है। वहीं मंदिर तक आने के लिए पहले आपको बटेश्वर आना होगा। आगरा से बटेश्वर की दूरी लगभग 70 किमी है। बटेश्वर के लिए नजदीकी एयरपोर्ट 83 किमी दूर आगरा में है। आगरा से बटेश्वर के लिए रेगुलर ट्रेन आगरा कैंट से चलती है। यह बटेश्वर धाम मंदिर से लगभग 5 किमी दूर बटेश्वर हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रुकती है। रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो/साइकिल रिक्शा मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
