Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि वाले दिन भूलकर भी ना करें ये काम, जान लें पूजा का सही तरीका

संक्षेप: दो हफ्ते बार महाशिवरात्रि है। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही जानें पूजा का आसान और सही तरीका क्या है?

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन का इंतजार हर एक शिवभक्त को बेसब्री से होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से महाशिवरात्रि को उनके विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस खास मौके पर लोग व्रत रखकर भगवान शिव को पूजते हैं। इस व्रत को हर कोई रख सकता है। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। हालांकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार इस महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। ऐसे में पूजा का सही तरीका जानना जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी के दिन पड़ रही है। आज से 2 हफ्ते बाद महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। ऐसे में सबसे पहले जानेंगे कि किन कॉमन गलतियों को करने से बचना है? आम तौर पर ये गलतियां कई लोग कर बैठते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा सच्चे मन और सही तरीके से करने से हर मनोकामना पूरी होती है।

महाशिवरात्रि पर ना करें ये गलतियां महाशिवरात्रि की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं लेकिन इन दिन कई गई कुछ गलतियों से हमें दोष भी लग सकता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलती करने से हमें बचना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर भूलकर भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार खुद शिवजी ने इस फूल को अपनी पूजा में वर्जित बताया था। ऐसे में शिवलिंग पर इसे भूलकर भी नहीं अर्पित करना चाहिए। शिवजी जी की पूजा के दौरान शंख ना बजाएं। शिवलिंग पर सफेद चावल यानी अक्षत भी अर्पित किए जाते हैं। कोशिश करें कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। लाल, नारंगी और पीला रंग ही इस दिन पहनना शुभ होता है। गहरे रंग के कपड़े इस दिन पहनने से बचें।

महाशिवरात्रि पर करें ये काम अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के सही तरीके को। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। शिव मंदिर जाकर शिविलिंग का जलाभिषेक करें। इसके लिए साफ जल में गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी मिला लें। इसके अलावा शिवलिंग पर धतूरे और बेलपत्र को अर्पित करें। इस दिन आक के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना काफी फलदायी माना जाता है।