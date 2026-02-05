Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़mahashivratri 2026 avoid offering these 5 things to shivling shivling par kya nahi chadhana chahiye
Mahashivratri 2026: शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 5 चीजें, ऐसे करें महाशिवरात्रि की पूजा

संक्षेप:

Mahashivratri Puja 2026: महाशिवरात्रि पर अगर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं। शिवलिंग की पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

Feb 05, 2026 09:34 pm IST
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि आज से 9 दिन बाद है। 15 फरवरी को भगवान शिव-पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। शिव जी के भक्तों के लिए ये दिन बेहद ही खास है। वहीं हिंदू धर्म में इस दिन की पूजा और व्रत को लेकर काफी मान्यता है। वैसे तो इस दिन कोई भी व्रत रख सकता है। महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से पूजा-अर्चना की जाए तो भगवान शिव के साथ-साथ मां पार्वती भी मनोकामनाएं पूरा होने का वरदान देती है। इस खास दिन पर कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव की पूजा करती है और व्रत रखती हैं।

मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। हालांकि इस दिन पूजा के दौरान छोटी-छोटी गलतियां भी हो जाती हैं। तो ऐसे में जान लेते हैं कि शिवलिंग पर क्या-क्या चीजें नहीं चढ़ाई जाती है? साथ ही जानें कि घर पर रहकर ही किस तरह से शिवलिंग पूजा की जाए कि महादेव प्रसन्न हो जाएं? सब कुछ नीचे जानें विस्तार से...

शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें

शिवलिंग की पूजा करते वक्त कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर जो भी अर्पित करने वाले हैं, सोच-समझकर ही करें। सबसे पहले जान लें कि शिवलिंग पर क्या-क्या चीजें चढ़ाना वर्जित है? शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल, टूटे हुए चावल, नारियल पानी, सिंदूर-कुमकुम नहीं अर्पित करना चाहिए। कई लोग शंख से जल अर्पित करते हैं जोकि सही नहीं है। शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित है। इन चीजों को शिवलिंग से दूर ही रखना चाहिए।

ऐसे करें शिवलिंग की पूजा

महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान कर लें। साफ कपड़े पहनने के बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। यहां पर ध्यान ये रखें कि पूजा के दौरान काले या फिर गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। नहीं को घर पर ही आसान सी विधि के साथ शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। पूजा घर को साफ करके वहां पर शिवलिंग की स्थापना करें। इसके बाद कलश में गंगाजल लें। इसके साथ जल, दूध, दही, घी और शहद को मिला लें। इससे शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। बाद में शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल और धतूरे को चढ़ाएं। बाद में शिवलिंग पर भोग लगाएं। इस दिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

Garima Singh

गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

