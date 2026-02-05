Mahashivratri 2026: शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 5 चीजें, ऐसे करें महाशिवरात्रि की पूजा
Mahashivratri Puja 2026: महाशिवरात्रि पर अगर पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं। शिवलिंग की पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि आज से 9 दिन बाद है। 15 फरवरी को भगवान शिव-पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। शिव जी के भक्तों के लिए ये दिन बेहद ही खास है। वहीं हिंदू धर्म में इस दिन की पूजा और व्रत को लेकर काफी मान्यता है। वैसे तो इस दिन कोई भी व्रत रख सकता है। महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से पूजा-अर्चना की जाए तो भगवान शिव के साथ-साथ मां पार्वती भी मनोकामनाएं पूरा होने का वरदान देती है। इस खास दिन पर कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव की पूजा करती है और व्रत रखती हैं।
मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। हालांकि इस दिन पूजा के दौरान छोटी-छोटी गलतियां भी हो जाती हैं। तो ऐसे में जान लेते हैं कि शिवलिंग पर क्या-क्या चीजें नहीं चढ़ाई जाती है? साथ ही जानें कि घर पर रहकर ही किस तरह से शिवलिंग पूजा की जाए कि महादेव प्रसन्न हो जाएं? सब कुछ नीचे जानें विस्तार से...
शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें
शिवलिंग की पूजा करते वक्त कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर जो भी अर्पित करने वाले हैं, सोच-समझकर ही करें। सबसे पहले जान लें कि शिवलिंग पर क्या-क्या चीजें चढ़ाना वर्जित है? शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल, टूटे हुए चावल, नारियल पानी, सिंदूर-कुमकुम नहीं अर्पित करना चाहिए। कई लोग शंख से जल अर्पित करते हैं जोकि सही नहीं है। शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित है। इन चीजों को शिवलिंग से दूर ही रखना चाहिए।
ऐसे करें शिवलिंग की पूजा
महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान कर लें। साफ कपड़े पहनने के बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। यहां पर ध्यान ये रखें कि पूजा के दौरान काले या फिर गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। नहीं को घर पर ही आसान सी विधि के साथ शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। पूजा घर को साफ करके वहां पर शिवलिंग की स्थापना करें। इसके बाद कलश में गंगाजल लें। इसके साथ जल, दूध, दही, घी और शहद को मिला लें। इससे शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। बाद में शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल और धतूरे को चढ़ाएं। बाद में शिवलिंग पर भोग लगाएं। इस दिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
