महाशिवरात्रि पर व्रत कैसे रखें? पूजा -आराधना से जुड़ी 9 काम की बातें

संक्षेप: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव मनाया जाता है।

महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत, जागरण, पूजा और शिव आराधना से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है। इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत और पूजा की विधि तथा 9 महत्वपूर्ण बातें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महाशिवरात्रि व्रत का महत्व महाशिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन मध्यरात्रि में भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतरण लिया था। प्रलय के समय शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त करते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को तीनों लोकों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत शिव भक्ति, आत्मशुद्धि और मनोकामना पूर्ति का सर्वोत्तम साधन है। व्रत रखने से शिव प्रसन्न होकर अपार सुख-समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं।

व्रत रखने की विधि महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर अनशन व्रत रखें।

पत्र-पुष्प और सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करें।

सर्वतोभद्र वेदी पर कलश स्थापित करें।

गौरी-शंकर और नंदी की मूर्ति या शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बनाकर स्थापित करें।

कलश में जल भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करें।

पूजा में शिव पुराण पाठ, शिव आराधना स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करें।

रात्रि जागरण करें और चारों प्रहर में पूजा करें।

दूसरे दिन सुबह जौ, तिल-खीर और बेलपत्रों का हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर पारण करें। महाशिवरात्रि की 9 काम की बातें व्रत नियम: पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें। तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन) से दूर रहें। मूर्ति स्थापना: ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति न लगाएं, जागृत मुद्रा वाली शिव-पार्वती मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। नैवेद्य नियम: शिव पर चढ़ाया नैवेद्य खाना निषिद्ध है। यदि शालिग्राम मूर्ति शिवलिंग के पास हो तो नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। जागरण और पूजा: रात्रि जागरण जरूरी है। चारों प्रहर में शिव पूजा और आरती करें। मंत्र जप: महामृत्युंजय मंत्र, "ॐ नमः शिवाय" और रुद्राष्टक का जप विशेष फलदायी है। दान-पुण्य: ब्राह्मणों को दान, भोजन और वस्त्र दें। इससे अक्षय पुण्य मिलता है। रुद्राभिषेक: शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। शिव कथा: शिव पुराण या शिव कथा सुनें या पढ़ें। पारण विधि: दूसरे दिन सुबह पारण करें। हवन और ब्राह्मण भोजन से व्रत पूरा होता है। महाशिवरात्रि पर विशेष सावधानियां महाशिवरात्रि पर व्रत रखते समय पूर्ण संयम रखें। रात में जागरण करें और शिव भजन-कीर्तन में समय व्यतीत करें। अगर संभव हो, तो उज्जैन महाकालेश्वर या नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करवाएं। घर पर भी शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। इस दिन की गई साधना से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

महाशिवरात्रि व्रत और पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपार कृपा प्रदान करते हैं। श्रद्धा और नियम से इस व्रत को अपनाएं।