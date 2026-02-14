Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Mahashivratri 2026: शिव मंदिर से लौटते समय ना करें ये 5 गलतियां, पड़ता है अशुभ प्रभाव

Feb 14, 2026 08:51 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली इस महारात्रि पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग दूर-दूर से मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन पूजा के बाद मंदिर से घर लौटते समय कुछ गलतियां करने से पूजा का फल कम हो सकता है और अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।

Mahashivratri 2026: शिव मंदिर से लौटते समय ना करें ये 5 गलतियां, पड़ता है अशुभ प्रभाव

महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली इस महारात्रि पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग दूर-दूर से मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन पूजा के बाद मंदिर से घर लौटते समय कुछ गलतियां करने से पूजा का फल कम हो सकता है और अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार, शिव मंदिर से लौटते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि इनका उल्लंघन होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा बिखर जाती है और घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख गलतियों के बारे में जो मंदिर से लौटते समय नहीं करनी चाहिए।

खाली हाथ घर ना लौटें

शिव मंदिर से कभी भी खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए। अगर आप पूजा के लिए कोई सामान लेकर गए थे, जैसे लोटा, थाली या टोकरी, तो उसमें जल, चरणामृत, फल, फूल या प्रसाद अवश्य रखकर लाएं। मंदिर से खाली हाथ लौटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिव की कृपा घर तक नहीं पहुंच पाती और पूजा का फल आधा रह जाता है। घर में प्रवेश करते समय प्रसाद या जल को पहले रखें, फिर घर के अन्य कार्य करें। यह नियम शिव की ऊर्जा को घर में स्थापित रखने के लिए है।

हाथ-पैर ना धोएं

मंदिर से घर लौटते समय या रास्ते में कहीं भी हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए। मंदिर से लौटते समय शिव की सकारात्मक ऊर्जा भक्त के शरीर में समाहित रहती है। अगर रास्ते में या घर पहुंचते ही हाथ-पैर धो लिए जाएं, तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव मंदिर से लौटने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए। इससे शिव की कृपा घर में बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

प्रसाद तुरंत ना खाएं

मंदिर से लाया गया प्रसाद या चरणामृत घर पहुंचते ही तुरंत नहीं खाना चाहिए। रास्ते में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। प्रसाद को घर के पूजा स्थल पर रखें और परिवार के सभी सदस्यों को बांटकर ग्रहण करें। प्रसाद को कभी अशुद्ध जगह पर ना रखें और ना ही उसका अपमान करें। तुरंत खाने से प्रसाद की शक्ति कम हो जाती है और पूजा का फल प्रभावित होता है।

घर में लड़ाई-झगड़ा ना करें

मंदिर से लौटने के बाद घर में तुरंत कोई विवाद, लड़ाई या नकारात्मक बातचीत नहीं करनी चाहिए। शिव मंदिर से लौटते समय भक्त के मन में शांति और सकारात्मकता होती है। यदि घर पहुंचकर झगड़ा या गुस्सा किया जाए, तो यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में अशांति फैल सकती है। कम से कम पूरे दिन शांत और सकारात्मक रहें। इससे शिव की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

तुरंत सोने से बचें

मंदिर से घर लौटने के बाद तुरंत सोने से बचना चाहिए। शिव मंदिर से लौटने पर शिव की ऊर्जा शरीर में समाहित होती है। यदि तुरंत सो जाएं, तो यह ऊर्जा पूरी तरह से घर में स्थापित नहीं हो पाती। कम से कम 1-2 घंटे तक जागकर भजन-कीर्तन करें या परिवार के साथ समय बिताएं। इससे शिव की कृपा घर में बनी रहती है और रात में अच्छी नींद आती है।

महाशिवरात्रि पर शिव पूजा का फल तब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक मंदिर से लौटने के नियमों का पालन न किया जाए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से शिव की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इन गलतियों से बचकर पूजा का पूरा लाभ उठाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Mahashivratri Mahashivratri Special
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;