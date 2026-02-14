Mahashivratri 2026: शिव मंदिर से लौटते समय ना करें ये 5 गलतियां, पड़ता है अशुभ प्रभाव

15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली इस महारात्रि पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग दूर-दूर से मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन पूजा के बाद मंदिर से घर लौटते समय कुछ गलतियां करने से पूजा का फल कम हो सकता है और अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।

महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली इस महारात्रि पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग दूर-दूर से मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन पूजा के बाद मंदिर से घर लौटते समय कुछ गलतियां करने से पूजा का फल कम हो सकता है और अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार, शिव मंदिर से लौटते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि इनका उल्लंघन होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा बिखर जाती है और घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख गलतियों के बारे में जो मंदिर से लौटते समय नहीं करनी चाहिए।

खाली हाथ घर ना लौटें शिव मंदिर से कभी भी खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए। अगर आप पूजा के लिए कोई सामान लेकर गए थे, जैसे लोटा, थाली या टोकरी, तो उसमें जल, चरणामृत, फल, फूल या प्रसाद अवश्य रखकर लाएं। मंदिर से खाली हाथ लौटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिव की कृपा घर तक नहीं पहुंच पाती और पूजा का फल आधा रह जाता है। घर में प्रवेश करते समय प्रसाद या जल को पहले रखें, फिर घर के अन्य कार्य करें। यह नियम शिव की ऊर्जा को घर में स्थापित रखने के लिए है।

हाथ-पैर ना धोएं मंदिर से घर लौटते समय या रास्ते में कहीं भी हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए। मंदिर से लौटते समय शिव की सकारात्मक ऊर्जा भक्त के शरीर में समाहित रहती है। अगर रास्ते में या घर पहुंचते ही हाथ-पैर धो लिए जाएं, तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव मंदिर से लौटने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तक हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए। इससे शिव की कृपा घर में बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

प्रसाद तुरंत ना खाएं मंदिर से लाया गया प्रसाद या चरणामृत घर पहुंचते ही तुरंत नहीं खाना चाहिए। रास्ते में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। प्रसाद को घर के पूजा स्थल पर रखें और परिवार के सभी सदस्यों को बांटकर ग्रहण करें। प्रसाद को कभी अशुद्ध जगह पर ना रखें और ना ही उसका अपमान करें। तुरंत खाने से प्रसाद की शक्ति कम हो जाती है और पूजा का फल प्रभावित होता है।

घर में लड़ाई-झगड़ा ना करें मंदिर से लौटने के बाद घर में तुरंत कोई विवाद, लड़ाई या नकारात्मक बातचीत नहीं करनी चाहिए। शिव मंदिर से लौटते समय भक्त के मन में शांति और सकारात्मकता होती है। यदि घर पहुंचकर झगड़ा या गुस्सा किया जाए, तो यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में अशांति फैल सकती है। कम से कम पूरे दिन शांत और सकारात्मक रहें। इससे शिव की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

तुरंत सोने से बचें मंदिर से घर लौटने के बाद तुरंत सोने से बचना चाहिए। शिव मंदिर से लौटने पर शिव की ऊर्जा शरीर में समाहित होती है। यदि तुरंत सो जाएं, तो यह ऊर्जा पूरी तरह से घर में स्थापित नहीं हो पाती। कम से कम 1-2 घंटे तक जागकर भजन-कीर्तन करें या परिवार के साथ समय बिताएं। इससे शिव की कृपा घर में बनी रहती है और रात में अच्छी नींद आती है।

महाशिवरात्रि पर शिव पूजा का फल तब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक मंदिर से लौटने के नियमों का पालन न किया जाए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से शिव की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इन गलतियों से बचकर पूजा का पूरा लाभ उठाएं।