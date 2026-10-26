वाल्मीकि जयंती आज: माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में क्यों लिया था आश्रय? पढ़ें कथा
maharishi valmiki Aaj: वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। वाल्मीकि जयंती आज 26 अक्टूबर को है। जानें माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में क्यों आश्रय लिया था।
हिंदू धर्म में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, उन्हें मूल रामायण का रचयिता माना जाता है। हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस साल वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर 2026, सोमवार को है। माता सीता और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी कथा रामायण के सबसे भावुक प्रसंगों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान राम ने लोकापवाद के कारण माता सीता को अयोध्या से दूर भेजने का निर्णय लिया, तब लक्ष्मण जी उन्हें वन में छोड़ आए। उस समय माता सीता गर्भवती थीं। वन में माता सीता को महर्षि वाल्मीकि का आश्रय मिला था।
माता सीता को क्यों छोड़ना पड़ा अयोध्या?
रामायण में वर्णित है कि लंका विजय के बाद माता सीता अयोध्या वापस आई थीं। हालांकि प्रजा के कुछ लोगों के द्वारा उनके लंका में रहने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। भगवान राम ने राजा के रूप में प्रजा की बात को महत्व देते हुए सीता माता को अयोध्या से दूर भेजने का कठिन फैसला लिया था।
यह समय माता सीता के जीवन का सबसे दुखद मोड़ माना जाता है। कहते हैं कि उस समय माता सीता गर्भवती थीं और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनका जीवन किस दिशा में जाएगा।
महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को कैसे दिया आश्रय?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, वन में पहुंचने के बाद माता सीता दुख और असहाय थीं। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान और संरक्षण दिया। आश्रम में ऋषि-मुनियों के बीच माता सीता ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरु किया। महर्षि वाल्मीकि को माता सीता की पवित्रता और चरित्र पर विश्वास था।
माता सीता ने जुड़वां बच्चों को दिया था जन्म
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के एक प्रसंग में माता सीता के दो पुत्रों को जन्म देने का वर्णन मिलता है। इस प्रसंग के अनुसार, जिस रात शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे थे, उसी रात माता सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों बच्चों के जन्म के बाद महर्षि वाल्मीकि ने धार्मिक संस्कार किए। रामायण की एक कथा के अनुसार, कुश घास से जुड़े संस्कार के आधार पर एक पुत्र का नाम कुश और दूसरे का नाम लव रखा गया। बाद में लव-कुश ने भगवान राम की सभा में रामायण का गायन किया था।
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर क्या किया जाता है:
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आदिकवि की विधि-विधान से पूजा की जाती है। रामायण का पाठ किया जाता है। कई जगहों पर शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य वस्तुओं का दान किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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