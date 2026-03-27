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महानवमी 2026: आज कब करें कन्या पूजन? जानें शुभ मुहूर्त, हवन का समय और मां सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व

Mar 27, 2026 08:50 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्र का आज आखिरी दिन है। इसे महानवमी कहा जाता है और इसी दिन कई जगह राम नवमी भी मनाई जाती है। सुबह से मंदिरों में भीड़ है और घरों में भी लोग पूजा-पाठ में लगे हैं। आज का दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि नवरात्र की पूजा का समापन इसी दिन होता है।

महानवमी 2026: आज कब करें कन्या पूजन? जानें शुभ मुहूर्त, हवन का समय और मां सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व

चैत्र नवरात्र का आज आखिरी दिन है। इसे महानवमी कहा जाता है और इसी दिन कई जगह राम नवमी भी मनाई जाती है। सुबह से मंदिरों में भीड़ है और घरों में भी लोग पूजा-पाठ में लगे हैं। आज का दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि नवरात्र की पूजा का समापन इसी दिन होता है। ऐसे में कन्या पूजन और हवन करना बहुत जरूरी माना जाता है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बिना कन्या पूजन के नवरात्र का पारण अधूरा माना जाता है।

कन्या पूजन का समय और आसान विधि- आज कन्या पूजन के लिए सुबह 6:17 बजे से लेकर करीब 10:08 बजे तक का समय ठीक माना गया है। इस दौरान छोटी-छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उन्हें देवी का रूप मानकर पहले उनके पैर धोए जाते हैं, फिर तिलक लगाकर सम्मान किया जाता है। इसके बाद हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है। कई जगह एक छोटे बच्चे को भी साथ बैठाया जाता है, जिसे भैरव का रूप माना जाता है। पूजा के बाद कन्याओं को दक्षिणा और छोटा सा गिफ्ट देकर आशीर्वाद लिया जाता है।

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हवन और पारण कब करें- आज के दिन पूजा के साथ हवन करना भी शुभ माना जाता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आरती की जाती है और फिर हवन किया जाता है। नवरात्र का पारण कल यानी दशमी तिथि में सुबह 10:06 बजे तक करना सही रहेगा। इसी के साथ नौ दिनों का व्रत पूरा होता है।

मां सिद्धिदात्री की पूजा क्यों खास है- नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन्हें नवदुर्गा का अंतिम रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां और मनचाहा फल देती हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से पूजा की जाए, तो पूरे नवरात्र का फल मिलता है और जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं।

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सिद्धियों से जुड़ी मान्यता- शास्त्रों के अनुसार मां सिद्धिदात्री आठ तरह की सिद्धियां देने वाली मानी जाती हैं- अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से ये सिद्धियां हासिल की थीं। इसी वजह से उनका आधा रूप देवी का माना गया और उन्हें अर्द्धनारीश्वर कहा गया।

क्या रखें ध्यान- कन्या पूजन करते समय साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। पूजा में जल्दबाजी न करें और मन शांत रखें। कन्याओं का सम्मान करना सबसे जरूरी माना जाता है। साथ ही व्रत रखने वाले लोग पारण सही समय पर करें, ताकि पूजा पूरी मानी जाए। आज के दिन की गई पूजा, कन्या पूजन और हवन को बहुत फलदायी माना जाता है। लोग मां सिद्धिदात्री से सुख-समृद्धि और शांति की कामना करते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

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योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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