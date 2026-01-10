Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़mahalakshmi yoga and gajakesari yoga in kundali meaning importance and benefits
जन्म कुंडली में महालक्ष्मी और गजकेसरी योग क्या होता है? जानिए इसका महत्व

महालक्ष्मी योग और गजकेसरी योग दो सबसे शक्तिशाली और धन-समृद्धि देने वाले योग हैं। ये योग ग्रहों की विशेष स्थिति से बनते हैं और व्यक्ति को धन, वैभव, यश, सफलता और सुख प्रदान करते हैं।

Jan 10, 2026 02:15 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
जन्म कुंडली में कई योग बनते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें **महालक्ष्मी योग** और **गजकेसरी योग** दो सबसे शक्तिशाली और धन-समृद्धि देने वाले योग हैं। ये योग ग्रहों की विशेष स्थिति से बनते हैं और व्यक्ति को धन, वैभव, यश, सफलता और सुख प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें राजयोगों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कुंडली में ये योग मजबूत हों, तो व्यक्ति को मेहनत से ज्यादा भाग्य का साथ मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं इन योगों का निर्माण, प्रभाव और महत्व।

महालक्ष्मी योग क्या है और कैसे बनता है?

महालक्ष्मी योग कुंडली में धन और वैभव का सबसे बड़ा योग माना जाता है। यह योग तब बनता है, जब लग्नेश (प्रथम भाव का स्वामी) और द्वितीय भाव का स्वामी (धनेश) एक साथ हों या एक-दूसरे को देख रहे हों। कुछ ज्योतिषी इसे लग्नेश, द्वितीयेश और नवमेश (भाग्येश) के संयोग से भी मानते हैं। अगर ये ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हों और शुक्र या गुरु की दृष्टि हो, तो योग बहुत मजबूत होता है। महालक्ष्मी योग वाले व्यक्ति को जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। ये लोग राजसी सुख, संपत्ति, वाहन और वैभव भोगते हैं। महिलाओं में यह योग सौभाग्य और ससुराल में सुख देता है।

महालक्ष्मी योग का महत्व और प्रभाव

महालक्ष्मी योग व्यक्ति को लक्ष्मी का पुत्र बनाता है। इस योग से धन के कई स्रोत खुलते हैं – व्यापार, नौकरी, विरासत या अप्रत्याशित लाभ। व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और लोग इनसे प्रभावित होते हैं। करियर में उच्च पद, सम्मान और यश मिलता है। जीवन में स्थिरता, सुख-सुविधाएं और विलासिता बनी रहती है। यदि योग कमजोर हो तो उपाय जैसे शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा, सफेद वस्तुओं का दान और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र जप से इसे मजबूत किया जा सकता है।

गजकेसरी योग क्या है और कैसे बनता है?

गजकेसरी योग कुंडली में सबसे शुभ और प्रसिद्ध योगों में से एक है। यह योग तब बनता है जब गुरु (बृहस्पति) और चंद्र एक-दूसरे से केंद्र (1, 4, 7, 10) में हों या गुरु चंद्र को देख रहा हो। यदि गुरु लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में हो और चंद्र से संबंध हो तो योग बहुत मजबूत होता है। गजकेसरी योग वाले व्यक्ति को राजा जैसा सुख, बुद्धि, यश और धन प्राप्त होता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान, वक्ता, नेता और सफल बनाता है।

गजकेसरी योग का महत्व और जीवन पर प्रभाव

गजकेसरी योग व्यक्ति को 'गज' (हाथी) जैसा वैभव और 'केसरी' (शेर) जैसा साहस देता है। इस योग से करियर में ऊंचाई, राजनीति, शिक्षा, न्याय या प्रशासन में सफलता मिलती है। व्यक्ति का नाम दूर-दूर तक फैलता है और समाज में सम्मान मिलता है। धन, संपत्ति और संतान सुख प्राप्त होता है। यदि योग कमजोर हो तो गुरुवार को गुरु पूजा, पीले वस्त्र दान और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र जप से इसे मजबूत करें।

महालक्ष्मी और गजकेसरी योग कुंडली में होने पर व्यक्ति को मेहनत से ज्यादा भाग्य का साथ मिलता है। ये योग धन, यश, कीर्ति और सुख देते हैं। कुंडली में इन योगों की जांच करवाएं और उपाय अपनाएं तो जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
