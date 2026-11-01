महालक्ष्मी राजयोग से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, धन और करियर में होगा बड़ा लाभ

कर्क राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से बन रहा है दुर्लभ महालक्ष्मी राजयोग। जानें कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को धन, करियर और व्यापार में मिलने वाले शानदार लाभ।

आज 1 नवंबर 2026 को महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो चुका है। चंद्रमा ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है, जहां मंगल पहले से मौजूद हैं। दोनों ग्रहों की युति से बना यह शुभ योग 3 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, सुख और माता का कारक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का एक साथ आना कुछ राशियों के लिए धन और करियर से जुड़े अच्छे अवसर लेकर आया है। इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। खासतौर पर कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले दो दिन लाभकारी साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर महालक्ष्मी राजयोग का क्या असर रहेगा।

कैसे बना महालक्ष्मी राजयोग? वैदिक ज्योतिष में मंगल और चंद्रमा की कर्क राशि में युति को महालक्ष्मी राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। आज चंद्रमा के कर्क राशि में पहुंचते ही यह संयोग बन गया है। चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं, इसलिए यहां उनकी स्थिति विशेष मानी जाती है। वहीं मंगल की मौजूदगी इस युति को और महत्वपूर्ण बनाती है। चंद्रमा करीब ढाई दिन तक एक राशि में रहते हैं। इसी वजह से यह योग 3 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों के आर्थिक प्रयासों को गति मिल सकती है और नौकरी-व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।

कन्या राशि: आय के नए रास्ते खुलने के संकेत कन्या राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग लाभ भाव यानी ग्यारहवें भाव में बना है। ज्योतिष में इस भाव को आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। आय बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं और किसी नए माध्यम से पैसा आने की संभावना बन सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है।

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रहेगी और प्रशंसा मिलने के योग हैं। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से कोई लाभदायक अवसर मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है।

तुला राशि: नौकरी और कारोबार में मिलेगी तरक्की तुला राशि के जातकों के लिए यह राजयोग कर्म भाव यानी दसवें भाव में बना है। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।

नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के सामने बेहतर अवसर आ सकते हैं। कारोबारियों को किसी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की दिशा में किए गए प्रयास भी आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़ी पुरानी परेशानियों में कमी आने से मानसिक तनाव कम हो सकता है। इस समय अपनी मेहनत और काम के प्रति गंभीरता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, पूरे होंगे अधूरे काम वृश्चिक राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग भाग्य भाव यानी नौवें भाव में बना है। यह भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाग्य का साथ मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी या बेहतर पद के प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को किसी अच्छी डील के जरिए लाभ मिलने की संभावना है। कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों के प्रयास सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को भी शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आने वाले दिनों में मिले अवसरों को पहचानकर सही फैसला लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।