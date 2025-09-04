Mahakaleshwar Temple Ujjain Due to chandra Grahan arti time change 7 सितंबर को उज्जैन के महाकाल में शयन आरती पहले होगी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
7 सितंबर को उज्जैन के महाकाल में शयन आरती पहले होगी

Chandra Grahan: भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण के कारण महाकालेश्वर सहित उज्जैन में महाकाल की शयन आरती ग्रहण लगने से पहले ही हो जाएगी। ग्रहण लगने के कारण आरती और पूजा के समय में बदलाव किया गया है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:24 AM
भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण के कारण महाकालेश्वर सहित उज्जैन में महाकाल की शयन आरती ग्रहण लगने से पहले ही हो जाएगी। ग्रहण 9.58 पर शुरू हो रहा हैै, इसलिए शयन आरती रात 9:15 बजे शुरू होकर 9:45 बजे तक होगी। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर पर चंद्रग्रहण का प्रभाव नहीं होता है, महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार सूतक काल और ग्रहण काल में भी पट खुले रहते हैं। सिर्फ आरती के समय में बदलाव किया गया है, हालांकि सुबह की भस्म आरती, भोग आरती और संध्या आरती निर्धारित समय पर होंगी। इस साल भी ग्रहण का सूतक रविवार दोपहर 12:58 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन भक्त इस दौरान भगवान के दर्शन कर सकेंगे। अगले दिन सोमवार को भस्म आरती से पहले मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। मंदिर को पानी से धोने के बाद भगवान को शुद्ध स्नान कराने और पूजन अभिषेक के बाद भस्म आरती होगी।

गोपाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के पट होंगे बंद

गोपाल मंदिर में भी में चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले पूजन और आरती होगी। ग्रहण शुरू होने पर मंदिर के बंद कर दिए जाएंगे। सोमवार सुबह सभी मंदिरों के शुद्धिकरण के बाद ह पूजा होगी। इसी तरह हरसिद्धि माता मंदिर में चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले पूजन और आरती होगी। सूतक लगने के बाद माता जी को स्पर्श नहीं करेंगे और पूजन भी नहीं होगा। सूतक के दौरान बाहर से दर्शन होंगे। ग्रहण शुरू होने पर पट बंद कर दिए जाएंगे। सुबह की आरती के बाद पट खोले जाएंगे।चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से नौ घंटे पूर्व सूतक काल की शुरुआत होती है। ऐसे में इस दिन सूतक काल दोपहर 12 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर नहीं पड़ता, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं।

रात 9: 58 बजे लगेगा चंद्रग्रहण

ज्योतिषियों के मुताबिक सात सितंबर को रात नौ बजकर 58 मिनट पर लगेगा। इसका समापन देर रात एक बजकर 26 मिनट पर है। ग्रहण का मध्य काल रात 11 बजकर 11 बजकर 01 मिनट पर और समापन 12 बजकर 23 मिनट पर होगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में नजर आएगा।

