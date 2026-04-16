Mahakal Bhasma Aarti: फ्री में नहीं देख पाएंगे अब भस्म आरती, देनें होंगे इतने रुपये, ये है ऑनलाइन बुकिंग का नया नियम
महाकालेश्वर मंदिर की शयन और संध्या आरती को लेकर बीते समय पहले ही नए नियम बनाए गए थे। अब मंदिर समिति की ओर से भस्म आरती के लिए भी नए नियम बना दिए गए हैं। अब फ्री में परमिट मिलने वाली व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो चुकी है।
उज्जैन का महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्म आरती हर कोई देखना चाहता है क्योंकि इसका अपना अलग महत्व है। हर दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग भस्म आरती देखने पहुंचते हैं। हालांकि अब भस्म आरती को लेकर नियम बदल चुके हैं। पहले की तरह अब मंदिर के काउंटर से इसके लिए फ्री में परमिट नहीं मिलेंगे। अब से जो लोग भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। मंदिर प्रशासन की ओर से इस बदलाव पर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ज्यादा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही नई व्यवस्था बनाई गई है। नए बदलाव से लोगों को लंबे समय तक लाइन में नहीं लगना होगा।
ऑफलाइन परमिट हुए बंद
पहले महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती देखने के लिए काउंटर पर ही लगभग 300 के आसपास फ्री में परमिट मिलते थे। इस परमिट को पाने के लिए लोगों को सुबह से ही लाइन में लगना होता था। वहीं कई बार इंतजार लंबा भी हो जाता था। अब मंदिर समिति की ओर से ये पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। अब इस परमिट के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है और ये तत्काल कोटे के तहत ही हो जाएगा। इस बुकिंग को अब आसान तरीके से घर बैठकर ही किया जा सकता है।
ऑनलाइन बुकिंग का आसान तरीका और फीस
नए बदलाव और व्यवस्था के बाद अब 200 रुपये देकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। पहले परमिट फ्री मिल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आरती देखनी है उस दिन से एक दिन पहले बुकिंग सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। अब जैसे किसी को 18 अप्रैल की आरती में शामिल होना है तो उसे 17 अप्रैल सुबह 8 बजे से अपना स्लॉट बुक कर लेना होगा। ये पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था जैसा ही रहेगा।
एक महीने पहले करनी होगी बुकिंग
पहले महाकाल मंदिर की बुकिंग 3 महीने पहले नहीं करनी होगी। मंदिर प्रशासन की ओर से इसकी अवधि कम कर दी गई है। पहले तो तीन महीने पहले ही बुकिंग हो जाती थी। अब बदलाव के बाद सिर्फ एक महीने पहले ही स्लॉट बुक किया जा सकेगा। जैसे अगर किसी को जून महीने की बुकिंग करनी है तो इसके लिए बुकिंग 1 मई से ही शुरु हो जाएगा।
शाम और शयन आरती की फीस
नए बदलाव के तहत अब सिर्फ सुबह की भस्म आरती ही नहीं बल्कि संध्या और शयन आरती के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। जो लोग महाकाल मंदिर में बैठकर आराम से आरती देखना चाहते हैं उन्हें इसके लिए 250 रुपये की बुकिंग करनी होगी। जो लोग ये भुगतान ना करके आरती देखना चाहते हैं वो सिर्फ चलते-चलते ही इसमें शामिल हो सकेंगे। मान लीजिए किसी को इन दोनों आरती के वक्त मंदिर में प्रवेश चाहिए तो उन्हें चलते-चलते ही इसके दर्शन हो सकेंगे। पूरी आरती देखने के लिए बुकिंग ही करनी होगी।
बुकिंग के लिए ये है समय
अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संध्या आरती में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए बुकिंग का भी समय निर्धारित है। नए बदलाव के अनुसार आरती के लिए बुकिंग दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की जा सकती है। अगर आप शयन आरती की बुकिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बुकिंग खुली रहेगी।
क्या है इस बदलाव का मकसद
महाकाल मंदिर प्रशासन का मानना है कि नए बदलाव से भीड़ को सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे लोगों का समय बचेगा और इस प्रोसेस में पारदर्शिता भी होगी। ऐसे में महाकाल का दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल पाएगा और वो लोग आसानी से महाकाल की आरती देख सकेंगे।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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