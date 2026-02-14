Maha Shivratri Puja Vidhi: महाशिवरात्रि पर शिवजी को अर्पित करें ये 8 पवित्र चीजें, हर मनोकामना होगी पूरी
Maha Shivratri 2026 Puja Vidhi: महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को पूरे पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल फाल्गुल माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। यह शिव भक्तों के लिए महादेव की कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने का शुभ व पवित्र दिन होता है।
महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को पूरे पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल फाल्गुल माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। यह शिव भक्तों के लिए महादेव की कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने का शुभ व पवित्र दिन होता है। इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है। साथ ही लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग चीजें अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन और पूरे विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाए, वो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यतानुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा में कुछ पवित्र चीजें अर्पित की जाएं, तो वो महादेव हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए ऐसे ही 8 पवित्र चीजों के बारे में जानते हैं।
बेलपत्र
भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। साथ ही यह बेहद पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा साधक पर बरसती है। आप भगवान शिव ऐसा बेलपत्र चढ़ाएं, जिनमें तीन पत्तियां जुड़े हों। ये दिन पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही तीन गुणों- सत्त्व, रजस और तमस का भी प्रतीक हैं। शिवलिंग पर पत्तियां चढ़ाते वक्त ध्यान दें कि बेल की पत्तियां टूटी ना हो। बेलपत्र अर्पित करने से सभी पुराने पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है।
जल
महादेव की पूजा में महंगे सामानों की तनिक भी गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे सरल उपया है उन्हें सच्चे मन से एक लोटा शुद्ध जल अर्पित कर दें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। इससे जीवन में शांति और धैर्य आता है।
गंगाजल
भगवान शिव की पूजा में गंगाजल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। गंगाजल पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इसे अर्पित करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक के जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
चंदन का लेप
शिवलिंग पर चंदन लगाने का बहुत महत्व है। भगवान शिव को यह काफी पसंद है। चंदन को शांति, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मन में शांति और शीतलता प्रदान होती है।
शहद
शहद को बेहद पवित्र माना गया है। शहद मिठास और मधुरता का प्रतीक है। शिवजी को शहद अर्पित करने से जीवन और प्रेम संबंधों में मिठास आती है।
धतूरा
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। धतूरा भगवान शिव को प्रिय है और यह भक्ति व समर्पण का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से नकारात्मक और गंदे विचार दूर होते हैं।
सफेद फूल
इसके अलावा भगवान शिव को सफेद फूलों को अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। आप महाशिवरात्रि पर शिव जी को मोगरा और चमेली जैसे सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। यह शांति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक हैं। शिवजी को सफेद फूल अर्पित करने से जीवन में शुभता और सकारात्मकता आती है।
बेर
महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, दूध, जल और शहद के साथ-साथ शिव पूजा में बेर भी चढ़ाया जाता है। साधारण दिखने वाला यह फल गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और मौसमी महत्व रखता है, जो शैव दर्शन से जुड़ा है। इसे चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है।
महाशिवरात्रि पूजन विधि
महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। घर के मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा घर में भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर रख लें। शिवलिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शक्कर के साथ करें। यहां पर ध्यान ये रखें कि शक्कर पीसी हुई हो। इसके बाद शिवलिंग को साफ सूती कपड़े से सूखा लें। अब बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल के साथ-साथ चंदन और केसर को अर्पित करें। आखिर में धूप-दीया जलाकर महाशिवरात्रि पूजा की कथा पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ करते हुए आखिर में ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें।
