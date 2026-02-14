Hindustan Hindi News
Maha shivratri 2026: महाशिवरात्रि का व्रत पहली बार रख रहे हैं, तो इन बातों का रखें ध्यान

Feb 14, 2026 05:40 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Maha shivratri 2026: मान्यतानुसार महाशिवरात्रि पर ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वहीं, अगर शादीशुदा लोग इस व्रत को रखत हैं, उनको अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है।

महाशिवरात्रि का पर्व देशभर में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 15 फरवरी 2025 को मनाया जाता है। इस दिन महाशिवरात्रि दुनिया भर के शिवभक्तों के लिए पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह उपाय करते हैं। इस दिन व्रत का भी विधान है। मान्यता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं, कुछ लोग पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे, जिन्हें नियम जानना बेहद जरूरी होता है। चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

व्रत के प्रकार
मान्यतानुसार महाशिवरात्रि पर ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वहीं, अगर शादीशुदा लोग इस व्रत को रखत हैं, उनको अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वैसे आमतौर पर महाशिवरात्रि का व्रत तीन तरह से किया जाता है। पहला निर्जला व्रत। यह व्रत सबसे कठोर माना जाता है। इस व्रत में पूरे दिन और रात भोजन और पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि इस व्रत का पुण्य फल मिलता है। दूसरा होता है फलाहार व्रत। इस व्रत में व्रती फल, मेवे, दूध और ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है। तामसिक चीजों का सेवन वर्जित होता है। वहीं, तीसरा है सात्विक व्रत। इसमें अनाज रहित भोजन किया जाता है, जैसे साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू की रोटी, आलू और मूंगफली आदि।

व्रत की शुरुआत कैसे करें
अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले हल्का भोजन लें। साथ ही यह भोजन सात्विक होना चाहिए। मांसाहारी भोजन या फिर अधिक तेल-मसाले वाले भोजन बिल्कुल ना करें। वरना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है।

व्रत विधि
- व्रती को महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए।
- इसके बाद साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव की पूजा की तैयारी करें।
- पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करें। मंत्र जाप करें और शांत मन से ध्यान करें।
- कोशिश करें महाशिवरात्रि के दिन जितना संभव हो मंत्र का जाप करें।
- महाशिवरात्रि की रात जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भजन, कीर्तन और ध्यान करें।
- इस दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। साथ ही इस दिन व्रती को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
- व्रत के दौरान मन और शरीर दोनों की पवित्रता जरूरी मानी गई है।
- अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें और पहले भगवान को भोग लगाएं।

इन बातों का भी रखें ध्यान
पूजा के दौरान व्रती को इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि शिवजी की पूजा में कुछ चीजों का प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव को भूलकर भी हल्दी, सिंदूर, केतकी, कमल और तुलसी कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। बता दें कि नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा व्रत भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और जीवन में सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे में इस दिन बेहद सरल रहें और मन में सकारात्मक विचार लाएं।

महाशिवरात्रि पर क्या नहीं खाना चाहिए?
महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। इस दिन प्याज और लहसुन, सामान्य नमक (केवल सेंधा नमक का उपयोग करें), अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, मक्का और बाजरा, साथ ही दालें जैसे चना, राजमा और मटर का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांसाहार, शराब और अन्य नशीले पदार्थ भी वर्जित होते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

