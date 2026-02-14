Maha shivratri 2026: नटराज, भैरव, पशुपतिनाथ... भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में कितना जानते हैं आप?

शिव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। भगवान शिव ने अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं।

महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। यह हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मानाया जाता है। इस साल यह पर्व 15 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की विशेष उपासना होती है। मान्यता है कि इस पावन पर्व पर सच्चे मन से शिव की पूजा-अर्चना की जाए, तो उनकी कृपा जातकों पर बरतसती है। उन्हें बेहद दयालु माना जाता है। शिव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। भगवान शिव ने अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में लोगों कम जानकारी है।

1. नटराज

भगवान शिव का एक रूप नटराज है। इसमें भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव का यह रूप सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति के चारों ओर की जलती अग्नि अज्ञान के नाश और नए सृजन का संकेत देती है। इस रूप में शिव अपस्मार नामक राक्षस को अपने पैरों तले दबाए हुए हैं, जो अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है।

2. काल भैरव

काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र अवतार है, जिन्हें समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। यह रूप मनुष्य को जीवन के उद्देश्य को समझने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। काल भैरव की पूजा से भय दूर होता है और जीवन के गहरे सत्य समझ में आते हैं। पौराणिक मान्यतानुसार, सृष्टि में इनका आगमन एक विशेष स्थिति में हुआ था और इन्होंने सृष्टि में भगवान शिव की परम सत्ता को स्थापित किया। एक कथा के मुताबिक ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद के दौरान शिव ने कालभैरव को प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। इसके परिणामस्वरूप, ब्रह्मा की पूजा रोक दी गई और कालभैरव को काशी का कोतवाल बनाया गया।

3. अर्धनारीश्वर

भगवान शिव का ही एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरुप के आधे हिस्से में पुरुष रुपी शिव का वास है और दूसरे आधे हिस्से में स्त्री रुपी शिवा यानि शक्ति का वास है। यह रूप पुरुष (शिव) और स्त्री (शक्ति) ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। साथ ही यह स्वरूप यह भी बताता है कि इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है।

4. महाकाल

महाकाल भगवान शिव के अवतार है। महाकाल को समय का स्वामी और संहार का प्रतीक माना जाता है। वे धर्म के रक्षक और भक्तों के संरक्षक हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इस रूप को समर्पित है, जहां दूर-दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व यहां बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है।

5. भैरव

भैरव शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है। यह रूप भय, अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक है। भैरव की उपासना से साहस, शक्ति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है।

6. दक्षिणामूर्ति

भगवान शिव का अवतार दक्षिणामूर्ति भी है। इसे शिव का गुरु स्वरूप कहा जाता है। उन्हें वट (बरगद) वृक्ष के नीचे बैठे हुए ज्ञान देते हुए दर्शाया जाता है। यह रूप आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का संदेश देता है। यूं कहें कि यह शिव का ज्ञान और शिक्षा का रूप माना जाता है।

7. अघोरा

अघोरा शिव का तपस्वी और वैराग्यपूर्ण रूप है। यह रूप मृत्यु और जीवन के सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। श्मशान से जुड़ा यह स्वरूप बताता है कि भौतिक संसार से मोह छोड़कर सत्य को अपनाना चाहिए।

8. रुद्र

रुद्र शिव का प्राचीन वैदिक रूप है, जिसे प्रकृति की प्रचंड शक्तियों का देवता माना जाता है। यह रूप विनाश की उस शक्ति का प्रतीक है जो शुद्धि और नए आरंभ का मार्ग बनाती है।

9. पशुपतिनाथ

भगवान शिव का एक अवतार पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ का अर्थ है कि सभी जीवों के स्वामी। यह रूप सभी प्राणियों के प्रति करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में इस रूप की विशेष पूजा होती है।

10. वीरभद्र

वीरभद्र शिव का योद्धा रूप है। जब माता सती ने आत्मदाह किया, तब क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। यह रूप धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है।