Maha shivratri 2026: नटराज, भैरव, पशुपतिनाथ... भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में कितना जानते हैं आप?
शिव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। भगवान शिव ने अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं।
महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। यह हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मानाया जाता है। इस साल यह पर्व 15 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की विशेष उपासना होती है। मान्यता है कि इस पावन पर्व पर सच्चे मन से शिव की पूजा-अर्चना की जाए, तो उनकी कृपा जातकों पर बरतसती है। उन्हें बेहद दयालु माना जाता है। शिव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। भगवान शिव ने अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में लोगों कम जानकारी है।
1. नटराज
भगवान शिव का एक रूप नटराज है। इसमें भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव का यह रूप सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति के चारों ओर की जलती अग्नि अज्ञान के नाश और नए सृजन का संकेत देती है। इस रूप में शिव अपस्मार नामक राक्षस को अपने पैरों तले दबाए हुए हैं, जो अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है।
2. काल भैरव
काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र अवतार है, जिन्हें समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। यह रूप मनुष्य को जीवन के उद्देश्य को समझने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। काल भैरव की पूजा से भय दूर होता है और जीवन के गहरे सत्य समझ में आते हैं। पौराणिक मान्यतानुसार, सृष्टि में इनका आगमन एक विशेष स्थिति में हुआ था और इन्होंने सृष्टि में भगवान शिव की परम सत्ता को स्थापित किया। एक कथा के मुताबिक ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद के दौरान शिव ने कालभैरव को प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। इसके परिणामस्वरूप, ब्रह्मा की पूजा रोक दी गई और कालभैरव को काशी का कोतवाल बनाया गया।
3. अर्धनारीश्वर
भगवान शिव का ही एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरुप के आधे हिस्से में पुरुष रुपी शिव का वास है और दूसरे आधे हिस्से में स्त्री रुपी शिवा यानि शक्ति का वास है। यह रूप पुरुष (शिव) और स्त्री (शक्ति) ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। साथ ही यह स्वरूप यह भी बताता है कि इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है।
4. महाकाल
महाकाल भगवान शिव के अवतार है। महाकाल को समय का स्वामी और संहार का प्रतीक माना जाता है। वे धर्म के रक्षक और भक्तों के संरक्षक हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इस रूप को समर्पित है, जहां दूर-दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व यहां बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है।
5. भैरव
भैरव शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है। यह रूप भय, अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक है। भैरव की उपासना से साहस, शक्ति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है।
6. दक्षिणामूर्ति
भगवान शिव का अवतार दक्षिणामूर्ति भी है। इसे शिव का गुरु स्वरूप कहा जाता है। उन्हें वट (बरगद) वृक्ष के नीचे बैठे हुए ज्ञान देते हुए दर्शाया जाता है। यह रूप आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का संदेश देता है। यूं कहें कि यह शिव का ज्ञान और शिक्षा का रूप माना जाता है।
7. अघोरा
अघोरा शिव का तपस्वी और वैराग्यपूर्ण रूप है। यह रूप मृत्यु और जीवन के सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। श्मशान से जुड़ा यह स्वरूप बताता है कि भौतिक संसार से मोह छोड़कर सत्य को अपनाना चाहिए।
8. रुद्र
रुद्र शिव का प्राचीन वैदिक रूप है, जिसे प्रकृति की प्रचंड शक्तियों का देवता माना जाता है। यह रूप विनाश की उस शक्ति का प्रतीक है जो शुद्धि और नए आरंभ का मार्ग बनाती है।
9. पशुपतिनाथ
भगवान शिव का एक अवतार पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ का अर्थ है कि सभी जीवों के स्वामी। यह रूप सभी प्राणियों के प्रति करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में इस रूप की विशेष पूजा होती है।
10. वीरभद्र
वीरभद्र शिव का योद्धा रूप है। जब माता सती ने आत्मदाह किया, तब क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। यह रूप धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान