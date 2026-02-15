Maha Shivratri 2026 Wishes: अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया...रिश्तेदारों और प्रियजनों को भेजें ये शुभकामना
महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 15 फरवरी 2026, रविवार को है। यह दिन भोले बाबा का है। पर्व को लेकर पूरे देशभर में उत्साह का माहौल है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। साथ ही भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमघट बाबा के द्वार में लग जाता है। भगवान की प्राथर्ना के बाद प्रसाद बंटता है और बाबा के नाम के जयकारे लगते हैं। इस पावन अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को महाशिवरात्रि की बधाई संदेश और शुभ कामनाएं देते हैं। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि अपने करीबियों को बधाई देना चाहते हैं, तो नीचे कुछ शुभकामना संदेश दे रहे हैं, जिन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि 2026 पर भेजे ये शुभकामनाएं संदेश-
1. भगवान शिव की दिव्य महिमा,
हमें हमारी क्षमताओं की याद दिलाती है
भोले का नाम लेकर बढ़ें आगे,
क्योंकि यही महिमा हम सभी को सफलता प्राप्त करने में मदद करती है।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
2. अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया,
नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया।
हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
3. महाशिवरात्रि के शुभ दिन को खुशी के साथ मनाएं
भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण करें
बाब के जश्न में सब रम जाएं।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
3. भोले हैं मेरे बाबा, इसलिए कहलाते भोलेनाथ हैं
अपनी कृपा से करते भक्तों को प्रसन्न वो मेरे महादेव हैं
भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
4. सर्वशक्तिमान भगवान शिव मेरे भोले बाबा का दिन
झूमो, नाचों यह शिव की महाशिरात्रि का दिन है।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
5. "शिव पहाड़ों में मौन और हवा में ऊर्जा हैं,
वह सादगी और शक्ति हैं
वह ध्यान हैं और वहीं सर्वशक्तिमान हैं!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
6. अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चाण्डाल का
काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
7.गरज उठे गगन सारा
समंदर छोड़े, अपना किनारा
हिल जाये जहान सारा
जब गूंजे महादेव का नारा
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
8. ना आदि न अंत है उसका
वो सबका न इनका-उनका
वही हे माला वही है मनका
बोलो हर हर!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
9. शिव की कृपा से हर हृदय दिव्य आनंद से भर जाए।
भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी कर जाएं
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
10. हे शम्भू बाबा मेरे भोले नाथ,
तीनो लोक में तू ही तू।
श्रद्धा सुमन मेरा,
मन बेलपत्री,
जीवन भी अर्पण कर दूं!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
11. प्रेम सब से करूं,
ऐसा वरदान दे।
तुने दिया बल निर्बल को,
अज्ञानी को ज्ञान दिया ॥
हे शम्भू बाबा भोलेनाथ!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
12. हो गोरा भंग रगर के बोली
तेरे साथ है भूतो की टोली
मेरे नाथ रे, हो शंभू नाथ रे
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
13. महादेव के चरणों में सब अर्पण
महादेव हैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
14. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदा बसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि।।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
15. आप पर बनी रहे शिव की छाया,
पलट दे जो आपकी किस्मत की काया,
मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में,
जो कभी किसी ने भी न पाया।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
16. शिव में ही आस्था, महादेव में ही विश्वास,
आदिशिव ही शक्ति, भोलेनाथ में ही सारा संसार,
महाकाल से ही होती है, मेरे अच्छे दिन की शुरुआत,
जय शिव शंभू, जय जय महादेव।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
17. महाशिवरात्रि पर भोले बाबा आएं आपके घर,
जीवन को खुशियों से दें भर, न हो जीवन में कोई दुख,
घर-परिवार में बना रहे आनंद और सुख।
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
