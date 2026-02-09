Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ समय और व्रत विधि
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी रात शिव और शक्ति का मिलन माना जाता है।
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी रात शिव और शक्ति का मिलन माना जाता है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं और रात भर जागरण करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, मन की परेशानियां कम होती हैं और जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। इस रात उपवास, रात्रि जागरण और शिव पूजा का खास महत्व माना जाता है। साल 2026 में भी देशभर में और विदेशों में रहने वाले भक्त महाशिवरात्रि को पूरे भाव के साथ मनाएंगे।
महाशिवरात्रि 2026 की तारीख और समय- महाशिवरात्रि 2026 रविवार, 15 फरवरी को मनाई जाएगी।
पूजा और व्रत के शुभ समय (भारतीय समय अनुसार):
निशिता काल पूजा: रात 12:09 बजे से 1:01 बजे तक (16 फरवरी की रात)
व्रत पारण (उपवास खोलने का समय): सुबह 6:59 बजे से दोपहर 3:24 बजे तक (16 फरवरी)
रात्रि के चार प्रहर की पूजा का समय:
पहला प्रहर: शाम 6:11 से 9:23 बजे तक
दूसरा प्रहर: रात 9:23 से 12:35 बजे तक
तीसरा प्रहर: रात 12:35 से सुबह 3:47 बजे तक
चौथा प्रहर: सुबह 3:47 से 6:59 बजे तक
चतुर्दशी तिथि:
शुरुआत: 15 फरवरी को शाम 5:04 बजे
समाप्ति: 16 फरवरी को शाम 5:34 बजे
महाशिवरात्रि का महत्व-
महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी रात भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए निशिता काल को पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। उत्तर भारत में इसे फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी कहा जाता है। नाम अलग हो सकता है, लेकिन पर्व पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है।
महाशिवरात्रि व्रत विधि-
शिवरात्रि से एक दिन पहले (त्रयोदशी): इस दिन एक बार हल्का और सादा भोजन करें।
शिवरात्रि के दिन: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पास के शिव मंदिर में जाकर या घर पर शिव पूजा करें। पूरे दिन उपवास रखने का संकल्प लें।
शाम और रात की पूजा: शाम को दोबारा स्नान करें। रात में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फल और धतूरा चढ़ाएं। “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें। चाहें तो चारों प्रहर में पूजा कर सकते हैं।
व्रत पारण: अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। माना जाता है कि चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना ज्यादा शुभ होता है।
चार प्रहर की पूजा का महत्व- महाशिवरात्रि की रात को चार हिस्सों में बांटकर पूजा करने की परंपरा है। जो भक्त चारों प्रहर में पूजा करते हैं, उन्हें विशेष फल मिलने की मान्यता है। अगर पूरा संभव न हो तो निशिता काल में पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि