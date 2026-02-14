Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Maha Shivratri kab hai 2026: 15 या 16 फरवरी कब है महाशिवरात्रि, जानें शिवजी सोलह उपचार पूजा क्या है?, चार पहर मुहूर्त

Feb 14, 2026 10:26 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी
share Share
Follow Us on

Maha Shivratri 2026 date: शिव आराधना के लिए सनातन धर्म का प्रसिद्ध व्रत पर्व महाशिवरात्रि संपूर्ण ब्रह्मांड की नियंत्रक भगवान सदाशिव भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकृति कारण का अति महत्वपूर्ण एवं पवित्र पर्व महाशिवरात्रि फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। 

Maha Shivratri kab hai 2026: 15 या 16 फरवरी कब है महाशिवरात्रि, जानें शिवजी सोलह उपचार पूजा क्या है?, चार पहर मुहूर्त

शिव आराधना के लिए सनातन धर्म का प्रसिद्ध व्रत पर्व महाशिवरात्रि संपूर्ण ब्रह्मांड की नियंत्रक भगवान सदाशिव भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकृति कारण का अति महत्वपूर्ण एवं पवित्र पर्व महाशिवरात्रि फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था एवं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे । महाशिवरात्रि के महा निशीथ काल में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट होने के कारण महाशिवरात्रि की पूजा में रात का विशेष महत्व होता है।

कब है महाशिवरात्रि (Maha Shivratri 2026 tithi )

इस साल 15 फरवरी दिन रविवार को शिवरात्रि मनाई जाएगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी दिन रविवार को दिन में 3:59 बजे के बाद से होगा। जो 16 फरवरी दिन सोमवार को दिन में 4:45 बजे तक व्याप्त रहेगा। इस प्रकार त्रयोदशी एवं चतुर्दशी की रात में चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को प्राप्त हो रही है।

महाशिवरात्रि पारण और पूजा मुहूर्त (Maha Shivratri 2026 puja muhurat and Paran time)

महाशिवरात्रि के दिन चार प्रहर तथा महा निशिथकाल में पूजा का श्रेष्ठ एवं विशेष महत्व होता है। प्रथम प्रहर सायं 5:35 से, द्वितीय प्रहर 8:35 बजे से, तृतीय प्रहार 11:35 से तथा चतुर्थ प्रहर 2:35 से आरंभ होगा। इस दिन उत्तराषाढा नक्षत्र सूर्योदय से लेकर रात में 7:26 बजे तक व्याप्त रहेगा। व्यतिपात योग रात में 2:45 तक व्याप्त रहेगा तथा अमृत नामक औदायिक योगा व्याप्त रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

महाशिवरात्रि सोलह उपचार पूजा विधि (Maha Shivratri 2026

आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य पाक्ष आचमन, अभ्यंगपूर्वक स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प धा दीप, नैवेद्य, ताम्बूल-समर्पण, नीराजन, नमस्कार औ विसर्जन-ये सोलह उपचार हैं । भगवान शिव की इन्हीं से पूजा करनी चाहिए?। नैवेद्य तक विधिवत्‌ पूजन करे। अभिषेक, नैवेश नमस्कार और तर्पण--ये सब यथाशक्ति नित्य करें। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह किया हुआ शिव का पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

ये भी पढ़ें:बेलपत्र, दूर्वा, शमी पत्र, जानें महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं
ये भी पढ़ें:त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का संयोग इस दिन, महाशिवरात्रि पर भद्रा भी
ये भी पढ़ें:Mahashivratri : महाशिवरात्रि पर कुंभ में पंचग्रही योग, किन राशियों के लिए बन रहे

महाशिवरात्रि पूजा विधि (Maha Shivratri 2026 puja vidhi)

इस दिन गंगा स्नान करके भगवान शिव को गंगाजल, दूध बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, गन्ना, बेर इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पित करने से धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता, संतति, राज्य पद, नौकरी, व्यवसाय आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान शिव की परम अनुकंपा से आत्मीय शांति प्राप्त होती है। इस दिन रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक महामृत्युंजय मंत्र का जाप पार्वती पूजन आदि करने से तथा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

महाशिवरात्रि व्रत का महत्व (Maha Shivratri 2026 vrat mehtav)

महाशिवरात्रि को सुख-शांति-वैभव और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के पूजन का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही व्यापक रूप से पड़ता है। शिवपुराण की कोटिरुद्रसंहिता में बताया गया है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। देवताओं के पूछने पर भगवान सदाशिव ने बताया कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि परम कल्याणकारी व्रत है जिसके विधिपूर्वक करने से व्यक्ति के दुःख, पीड़ाओं का अंत होता है और उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, धन, सौभाग्य, समृद्धि व आरोग्यता प्राप्त होती है। पूजन करने वाला अपने तप-साधना के बल पर मोक्ष की प्राप्ति करता है। परम कल्याणकारी व्रत महाशिवरात्रि के व्रत को विधि-पूर्वक करने से व्यक्ति के दुःख, पीड़ाओं का अंत होता है और उसे इच्छित फल-प्राप्ति, पति, पत्नी, पुत्र, धन, सौभाग्य, समृद्धि व आरोग्यता प्राप्त होती है तथा वह जीवन में गति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं और चिरंतर-काल तक शिव-स्नेही बने रहते हैं और शिव-आशीष प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Mahashivratri Maha Shivratri muhurat Maha Shivratri puja Vidhi
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;