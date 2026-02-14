Hindustan Hindi News
Maha shivratri Daan: महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों के दान से प्रसन्न होते हैं महादेव?

Feb 14, 2026 04:39 pm IST
Maha shivratri 2026 daan: पूजा-पाठ के अलावा महाशिवरात्रि पर दान-पुण्य का भी विधान है। मान्यता है कि इस कुछ चीजा दान बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि क दिन क्या दान करना शुभ होता है।

इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वैसे यह पावन पर्व हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर दूध-जल के साथ अभिषेक करते हैं। इस दिन सच्चे मन से की कई पूजा-अर्चना से जीवन सुखमय बितता है। पूजा-पाठ के अलावा महाशिवरात्रि पर दान-पुण्य का भी विधान है। मान्यता है कि इस कुछ चीजा दान बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि क दिन क्या दान करना शुभ होता है।

दूध से बनी चीजों का दान
महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन दूध या उससे बनी चीजों का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है।

चावल का दान
महाशिवरात्रि के दिन चावल का दान करना अत्यंत शुभ होता है। चावल का दान करने से घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। चावल भी सफेद वस्तुओं में आता है, जो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि चावल के दान से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है।

काली दाल (उड़द)
महाशिवरात्रि के दिन काली उड़द की दाल का भी दान करना शुभ होता है। इस दिन यह दाल दान करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है।

सफेद वस्तुओं का दान
महाशिवरात्रि के दिन सफेद वस्तुओं का दान बेहद लाभकारी होता है। इस दिन कच्चे दूध, चावल, सफेद वस्त्र, दही और चीनी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से भी घर में समृद्धि और खुशहाली आती है।

घी और गुड़ का दान
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी की भी अर्पित की जाती है। इस दिन गाय का घी दान करना लाभकारी होता है। इससे परिवार में शुभता भी आती है। वहीं, इस दिन गुड़ का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सूर्य ग्रह मजबूत होता है।

काले तिल का दान
महाशिवरात्रि पर अगर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर काले तिल का दान बेहद शुभ होता है। इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होता है।

शृंगार की वस्तुओं का दान
महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है। ऐसे में इस दिन माता पार्वती की भी पूजा होती है। उन्हें 16 शृंगार के सामान अर्पित किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन किसी महिला को श्रृंगार की वस्तुएं दान देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

