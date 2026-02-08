महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल में मिलाकर चढ़ाएं ये शुभ चीजें, कष्टों से मिलेगी मुक्ति
महाशिवरात्रि पर शिव जी पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने पर ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की अधूरी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस दिन आप सबसे पहले जल से अभिषेक करें। इससे ना सिर्फ साधक के पापों का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं।
शिवभक्तों को महाशिवरात्रि पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है। इस साल यह पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन महादेव पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही यह पर्व शिव-शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। इस पर्व पर शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व होता है। लोग अलग-अलग चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे ना सिर्फ साधक के पापों का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं।
गंगाजल से अभिषेक
महाशिवरात्रि परशिव जी पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने पर ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की अधूरी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस दिन आप सबसे पहले जल से अभिषेक करें। इसके अलावा गंगाजल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप जल में गंगाजल की दो बूंदे भी डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो इससे आप सारे कष्टों से मुक्ति पा लेंगे। शिवपुराण के मुताबिक, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष व भोग की प्राप्ति होती है।
दूध से अभिषेक
महाशिवरात्रि पर शुद्ध गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। दूध शांति और पवित्रता का प्रतीक है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शरीर और मन को शांति मिलती है। साथ ही मानसिक शांति मिलती है। शिवलिंग पर चांदी के बर्तन से जल दूध चढ़ा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चांदी एक पवित्र और शुद्ध धातु है और इसे चंद्रमा की धातु भी माना जाता है और यदि आप इस धातु के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढाते हैं तो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।
दही और घी से अभिषेक
दही से भी शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध का बना होना चाहिए। इसे अर्पित करने पर आर्थिक तंगी समाप्त होती है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ाना चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। रोगों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
जल में चंदन मिलाकर करें अभिषेक
शिवलिंग का अभिषेक आप जल में चंदन मिलाकर भी कर सकते हैं। यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चंदन को ठंडक और सुंगधता का प्रतीक माना जाता है। इसे महाशिवरात्रि पर अर्पित करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जल में आप काले तिल को मिलाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इससे अभिषेक करने से भोलेनाथ आपको बुरी नजर से बचाकर रखते हैं। कहा जाता है इससे तंत्र बाधा दूर होती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
