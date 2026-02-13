महाशिवरात्रि 2026: एआई से बनाएं भगवान शिव–मां पार्वती की तस्वीरें और वीडियो, यहां मिलेंगे पूरे रेडी-टू-यूज प्रॉम्प्ट
इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है। इस दिन निशिता काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार लोग भक्ति के साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई टूल्स की मदद से भगवान शिव और मां पार्वती की खुद की बनाई हुई तस्वीरें और छोटे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं।
पहले लोग तैयार फोटो या वॉलपेपर डाउनलोड करते थे, अब लोग अपनी सोच और भावना के हिसाब से इमेज और वीडियो बना रहे हैं। कोई ब्रह्मांड के बैकग्राउंड में शिव-पार्वती की तस्वीर बनवा रहा है, तो कोई कैलाश पर्वत या मंदिर के माहौल में भावनात्मक सीन तैयार कर रहा है। आगे देखें एआई इमेज प्रॉम्प्ट…
10 पूरे एआई इमेज प्रॉम्प्ट (कॉपी–पेस्ट रेडी)
प्रॉम्प्ट 1- भगवान शिव और मां पार्वती आमने-सामने खड़े हों, शिव का रंग गहरा नीला हो, सिर पर चंद्रमा हो, पार्वती सुनहरी आभा में सजी हों, पीछे तारों से भरा ब्रह्मांड और रंगीन बादल हों, दिव्य रोशनी, शांत भक्ति वाला माहौल, सिनेमैटिक स्टाइल, मोबाइल वॉलपेपर के लिए खड़ा फॉर्मैट।
प्रॉम्प्ट 2- भगवान शिव का हाथ रुद्राक्ष माला के साथ और मां पार्वती का हाथ मेंहदी और सोने की चूड़ियों के साथ, दोनों हाथ एक-दूसरे को थामे हुए हों, पीछे चमकता ब्रह्मांड, हल्की नीली-सुनहरी रोशनी, क्लोज़-अप सीन।
प्रॉम्प्ट 3- अंतरिक्ष में भगवान शिव और मां पार्वती पद्मासन में ध्यान करते हुए, पीछे बड़ी आकाशगंगा घूमती हुई, चारों ओर तारों की चमक, शांत और दिव्य माहौल, हल्की धुंध और रोशनी।
प्रॉम्प्ट 4- भगवान शिव और मां पार्वती प्रेम और श्रद्धा के भाव में एक-दूसरे को गले लगाए हों, शिव का तीसरा नेत्र हल्की रोशनी में चमकता हुआ, पीछे तारों भरा आसमान, भावनात्मक और शांत सीन।
प्रॉम्प्ट 5- भगवान शिव की नीली दिव्य ऊर्जा और मां पार्वती की सुनहरी ऊर्जा आपस में मिलती हुई दिखाई दे, दोनों के शरीर आधे पारदर्शी हों, चारों ओर रंगीन रोशनी और ब्रह्मांडीय माहौल।
प्रॉम्प्ट 6- भगवान शिव ब्रह्मांड में तांडव करते हुए, हाथ में चमकता त्रिशूल, चारों ओर घूमती आकाशगंगाएं और रोशनी के गोले, ड्रामैटिक लाइटिंग, शक्तिशाली दिव्य सीन।
प्रॉम्प्ट 7- भगवान शिव मां पार्वती के केशों में चंद्रमा सजाते हुए, पार्वती प्रेम से शिव को देख रही हों, चारों ओर हल्की चमक और तारों वाला बैकग्राउंड, सौम्य और भावुक दृश्य।
प्रॉम्प्ट 8- भगवान शिव और मां पार्वती का बहुत पास से चेहरा, दोनों की आंखों में छोटी-छोटी आकाशगंगाएं नजर आ रही हों, त्वचा पर हल्की चमक, सिनेमैटिक लाइटिंग।
प्रॉम्प्ट 9- कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती ध्यान में बैठे हों, पर्वत बर्फ और तारों से बना हुआ लगे, नीचे ब्रह्मांड फैला हुआ हो, शांत और पवित्र माहौल।
प्रॉम्प्ट 10- भगवान शिव और मां पार्वती हाथों में हाथ डाले खड़े हों, उनके हाथों से सुनहरी और नीली रोशनी निकल रही हो, जैसे पूरे ब्रह्मांड की रोशनी वहीं से पैदा हो रही हो, दिव्य और भव्य दृश्य।
6 पूरे एआई वीडियो प्रॉम्प्ट (रील्स/शॉर्ट्स के लिए)
वीडियो प्रॉम्प्ट 1- भगवान शिव ध्यान में बैठे हों, सामने शिवलिंग हो, शिवलिंग पर जल और दूध धीरे-धीरे गिर रहा हो, चारों ओर नीली दिव्य रोशनी, तारों भरा आसमान, हल्का मंत्रोच्चार, 10 से 15 सेकंड की शांत सिनेमैटिक वीडियो, मोबाइल के लिए खड़ा फॉर्मैट।
वीडियो प्रॉम्प्ट 2- कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती एक-दूसरे की ओर चलते हुए आ रहे हों, चारों ओर बर्फीली चमक और तारों की रोशनी, हल्की हवा में कपड़े लहराते हों, मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज, सिनेमैटिक वीडियो।
वीडियो प्रॉम्प्ट 3- ब्रह्मांडीय आकाश में भगवान शिव तांडव करते हुए, चमकता त्रिशूल, चारों ओर घूमती आकाशगंगाएं, तेज रोशनी और धूल के कण, शक्तिशाली भक्ति संगीत, ड्रामैटिक मूड।
वीडियो प्रॉम्प्ट 4- रात के समय शिव मंदिर में भक्त दीपक जला रहे हों, चांदनी की रोशनी, धूप का हल्का धुआं, शांत मंत्रों की ध्वनि, कैमरा धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ।
वीडियो प्रॉम्प्ट 5- कैलाश पर्वत पर शिव-पार्वती ध्यान में बैठे हों, पीछे तारों भरा आसमान, बादल धीरे-धीरे हिलते हुए, हल्की दिव्य आभा, शांत बैकग्राउंड म्यूजिक, 20 सेकंड का लूप वीडियो।
वीडियो प्रॉम्प्ट 6- ब्रह्मांडीय रोशनी से भगवान शिव और मां पार्वती की आकृतियां बनती हुई दिखें, दोनों आशीर्वाद की मुद्रा में हों, सुनहरी चमक और रोशनी के कण चारों ओर उड़ते हों, बिना किसी टेक्स्ट के छोटा सिनेमैटिक वीडियो।
डिस्क्लेमर: एआई से बनी तस्वीरें और वीडियो ऑटोमेटेड टूल्स से बनते हैं। इनमें धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। इसलिए शेयर या इस्तेमाल करने से पहले खुद देखकर संतुष्ट हो जाएं।
