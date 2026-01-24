Hindustan Hindi News
Maha Shivaratri 2026 auspicious alignment on Mahashivratri know shiv pujan Vidhi
महाशिवरात्रि पर बन रहा है यह शुभ योग, जानिए शिव पूजन की सही विधि

महाशिवरात्रि पर बन रहा है यह शुभ योग, जानिए शिव पूजन की सही विधि

संक्षेप:

इस साल यानी 2026 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष गणना के मुताबिक महाशिवरात्रि पर कई खास योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन सही समय और सही विधि से शिव और पार्वती की पूजा की जाए, तो इसका फल कई गुणा प्राप्त होता है।

Jan 24, 2026 05:21 pm IST
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का खास महत्व होता है। यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बेहद धूमधाम व पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यतानुसार इसी पावन तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन भोलेनाथ ने वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। इस साल यानी 2026 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष गणना के मुताबिक महाशिवरात्रि पर कई खास योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन सही समय और सही विधि से शिव और पार्वती की पूजा की जाए, तो इसका फल कई गुणा प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि कब है महाशिवरात्रि 2026 और शिव पूजन का सही विधि क्या है?

महाशिवरात्रि 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम को 5:04 से शुरू होगा। इस तिथि का समापन 16 फरवरी की शाम साढ़े 5 बजे होगी। इस वजह के महाशिवरात्रि 15 फरवरी को होगी। इसी दिन भगवान शिव की पूजा होगी और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो 15 फरवरी की शाम 5:54 बजे से लेकर रात 12:12 बजे के बीच कभी भी महाशिवरात्रि की पूजा की जा सकती है। अगले दिन दोपहर 3 बजे तक इस व्रत का पारण कभी भी किया जा सकता है।

सर्वार्थ सिद्धि योग
इस बार महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में शिव जी की पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मान्यता है कि इस दिन शाम को शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। चलिए जानते हैं कि कि इस दिन शिव पूजा कैसे करें?

महाशिवरात्रि पर कैसे करें पूजा
- महाशिवरात्रि के दिन साधक को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर साफ-सुथरे कपड़े धारण करें। फिर व्रत का संकल्प लें।
- पूजा घर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी लें और लाल या पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। इसके बाद, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
- अपने चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करें। फिर, शिवजी और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें।
- इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें और फिर शिवजी और मां पार्वती की पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना करें।
- शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आक के पत्ते आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही, पूरे शिव परिवार को भी वस्त्र अर्पित करें।
- सुहागिन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन शृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है।
- महाशिवरात्रि पर सुबह और शाम दो समय शिव परिवार की पूजा करने चाहिए।
- शिव की पूजा शिव चालीसा का पाठ किए बिना अधूरा है। पाठ पूर्ण होने के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और वह प्रसाद लोगों में बांट दें।
- इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अत्यंत लाभ मिलता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

