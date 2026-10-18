कल सुबह से शुरू हो जाएगी नवमी तिथि, कन्या पूजन कब करना सही होगा?
Maha Navami kab hai: नवमी कब होगी, कन्या पूजन कब होगा । इस साल 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर कन्या पूजन कब करना सही रहेगा।
इस साल अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि अष्टमी तिथि सोमवार को है और इस दिन कन्या पूजन होगा। वहीं कुछ लोगों का मत है कि 19 अक्टूबर को नवमी तिथि है और कन्या पूजन इस दिन होगा, वहीं कुछ का मत है कि 20 अक्टूबर को उदया तिथि में नवमी तिथि है, इसलिए कन्या पूजन और हवन इसी दिन होगा।
ज्योतिष ने बताया कब नवमी मनाना सही?
ज्योतिर्विद ने बताया कि नवरात्र में रात का महत्व होता है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है। नौ रात 19 अक्टूबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि रहेगी, जो सुबह 10:54 बजे तक है। इसलिए अष्टमी का पूजन और कन्या भोजन 19 अक्टूबर को करना श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही पूजन का समय सुबह 6:30 से 7:50 बजे तक, सुबह 9:14 से 10:40 बजे तक, सुबह 10:54 बजे से पहले कन्या पूजन करना उचित रहेगा। नवमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे शुरू होकर 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे तक रहेगी। 19 में नवमी करें, तो वह 10.51 मिनट के बाद करेंगे। वहीं 20 अक्टूबर को सूर्योदय से ही नवमी तिथि रहेगी, लेकिन 20 अक्टूबर को कन्या पूजन 12.50 मिनट से पहले ही करना होगा, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि शुरु होगी। 19 अक्तूबर को सूर्योदिनी अष्टमी तिथि 10:52 बजे तक रहेगी। 20 अक्तूबर को नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक प्रभावी है। इसके तुरंत बाद दोपहर 12:52 बजे से दशमी तिथि प्रारम्भ हो जाएगी। कुछ लोग यदि 19 को नवमी पूजन करना चाहते हैं, तो वह 11 बजे के बाद करेंगे।
अष्टमी का पारण कब है
19 अक्टूबर, सोमवार को पारण होगा
18 अक्टूबर, सुबह 08 बजकर 27 मिनट से
अष्टमी तिथि समाप्त: 19 अक्टूबर, सुबह 10 बजकर 54 मिनट तक
महानवमी 2026
नवरात्र पारण: 20 अक्टूबर, मंगलवार
नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर, सुबह 10 बजकर 54 मिनट से
नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर, दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक
शारदीय नवरात्र व्रत पारण करने के लिए आप हवन कर सकते हैं। आपको मां दुर्गा को दीप, अक्षत, रोली और पुष्प अर्पित कर पूजा करनी है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और और मां के बीज मंत्रों का जप करें। मां की अग्यारी करनी चाहिए और अग्यारी में ही हलवा चने और पूरी अर्पित कर भोग लगाना चाहिए। इस दिन सात्विक खाना बनाएं और खाने में पवित्रता का ध्यान रखें। इसके बाद कन्या पूजन करें और कन्या को दक्षिणा देकर विदा करें।
नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन तो आप 19 अक्टूबर को नवमी तिथि शुरू होने के बाद सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं।
दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन का समय
दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर, सोमवार को सुबह 10:51 बजे समाप्त होगी और इस दिन से नवमी तिथि लग जाएगी। 19 अक्टूबर को अष्टमी पूजन करने वाले सुबह 6:15 बजे से 10:51 बजे तक पूजा संपन्न कर सकते हैं।
दुर्गा विसर्जन कब करें?
कलश या मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के लिए दशहरा तिथि यानी 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 7:23 से 9:35 बजे तक किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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